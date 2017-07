Ninnatõmmatav pulber võib hakata asendama energiajooke

Pulbri näol on tegemist võimaliku kofeiinijookide asendajaga, sest see sisaldab samu koostisosi, näiteks guaraanat ja hõlmikpuu ekstrakti, vahendab uudisteportaal The Independent.

Kõrva-, nina- ja kurguarsti doktor Paul Chatrathi sõnul on aine negatiivsed pikaajalised mõjud teadmata ning need võivad osutuda ebameeldivateks. Ta lisas, et pulber võib jätta ninna kahjulikke jääke, mis võivad blokeerida ja kuivatada ninakanaleid või tekitada põletikku.

Orlandos asutatud firma Legal Leani enda väitel kestab pulbri mõju 30 minutit kuni tund aega. Firma looja, 29-aastane Nick Anderson kõrvutab pulbri toimet energiajookide omaga. «Sa tunned eufooriat ja motivatsiooni oma asjad ära teha,» ütles Anderson. Ta lisas, et äriidee tekkis, kui ta kuulis pulbri ninna tõmbamise populaarsusest Euroopas.

Firma müüb kuus umbes 40 000 karpi pulbrit. Üks karp maksab umbes 25 eurot ning sisaldab 10 portsjonit ergutit.

Nagu sissehingatavate vaktsiinide ja ravimite puhul, lahustuvad pulbri koostisosad nina limaskestade kaudu. Doktor Chatrathi sõnul on ninas hea verevarustus, mis võimaldab aine kiiret verre jõudmist ning on arusaadav, miks inimesed seda proovida tahavad.

Samas toob Chatrath välja, et kakaod sisaldav šokolaaditükk imendub verre 10–15 minutiga. «Kui nad ei suuda tõestada, et puuduvad negatiivsed kõrvalmõjud, ei näe ma pulbril mõtet,» sõnas ta.