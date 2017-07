Kaks suurt uuringut tõestasid: kohvijoojad surevad haigustesse harvemini

Kohvi joomist, olenemata sellest, kas see on kofeiiniga või kofeiinivaba, seostati väiksema suremusega, sõltumata surma põhjusest, kirjutab Today. Uuringutulemused saadi kahes eraldi uuringus, vaadeldes tuhandeid inimesi erinevatest maailma paikadest.

Teadusartikli toimetajate sõnul oli ennatlik öelda, et inimesed, kes joovad kohvi elavad kauem või ennetavaid haigusi. Siiski on üha ilmsem, et mõõdukat kohvitarbimist ei seostata kahjulike mõjudega tervisele ning kohvijoomist võib ühendada tervisliku toitumisega. Mõõdukaks koguseks arvatakse olevat kolm kuni viis väikest (235 ml) tassi või mitte rohkem kui 400 mg kofeiini päevas. Ei arvestatud, kas inimesed lisasid kohvi sisse suhkrut või koort, ega seda kui kanget kohvi joodi.

Põhiline sõnum uuringu tegijatelt oli see, et kohvi võib juua ja see ei paista põhjustavat mingit pikaajalist kahju. Varasemad uuringud on näidanud, et kohv on kasulik, elavdades maksa tööd ja ennetades vähki.

Üldiselt oli kohvijoojate suremus ükskõik mis põhjusega 18 protsenti madalam, kui neil, kes kohvi ei joonud. Eriti vähenes kohvitarbijatel risk surra südamehaigustesse, vähki, diabeeti, südamerabandusse, neeru- ja hingamisteede haigustesse.

See ei tähenda ilmtingimata, et kohvivastased peaksid kohe kohvi järele jooksma isegi, kui neile ei meeldi selle maitse. Vaatuslikud uuringud ei suuda tõestada põhjus-tagajärg seost. Seega sõltub inimesest, kas talle sobib kohvijoomine.

Samal ajal leiti kümnes Euroopa riigis tehtud uuringus, et suurem kohvitarbimine oli seotud madalama suremusega seede- ja vereringehaigustesse.

Kohvi kasulik mõju ei erinenud riigiti, mis on oluline, sest erinevates maailma paikades valmistatakse kohvi erinevalt. Uuringud näitasid, et kasulik mõju oli pidev, olenemata valmistusviisist.

Kohvi kogus ei paistnud ka kummaski uuringus määrav olema, kuni see jäi nelja tassi piiridesse. Liigne kohvitarbimine, rohkem kui neli tassi või 400 mg kofeiini, paistis aga tervisele juba halvasti mõjuvat. Samuti oli kohvijoomist raske uurida, sest kohvijoojad kippusid tihedamini suitsetama. Seos madalama suremuse ja kohvi vahel tuli välja alles peale seda, kui uurijad välistasid suitsetamise.

Teadlased soovitasid siiski olla ettevaatlikud kohvi juurde käivate lisanditega, mille hulgas koor ja magustajad, mis võivad anda kehale ebatervislikke suhkruid ja rasvu. Kohvi tarbimine on turvaline, kuid seda tuleks teha tervisliku eluviisiga kooskõlas.