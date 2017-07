Avastus: depressiooni tuleb uurida ja ravida soopõhiselt

Katses näidati depressiooniga diagnoositud noortele rõõmsaid ja kurbi sõnu ning samal ajal jälgiti nende ajutegevust. Poistel ja tüdrukutel reageerisid piltidele erinevad ajupiirkonnad.

Näiteks on meeste depressioon pikaajalisem, naistel lööb see välja periooditi. Samuti on 15. eluaastaks tüdrukutel kaks korda suurem tõenäosus kannatada depressiooni all kui poistel, mistõttu naissugu on depressiooniga seoses rohkem uuritud.

Uuring ilmus ajakirjas Frontiers in Psychiatry.

