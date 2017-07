Maasikate söömine tuleb vanaduses kasuks

Teadlased jõudsid järeldusele, et see ühend aitab vähendada vaimsete võimete langust ja näiteks Alzheimeri tõve või insuldi tekkimist, kirjutab Newsmax.

Tootjad on lisanud fisetiini paljudesse tervisetoodetesse, kuid seni ei ole selle ühendi mõju piisavalt testitud, rääkis uuringu vanemautor Pamela Maher. Ta lisas, et uurimitöö põhjal arvavad teadlased, et fisetiin võib aidata ära hoida ka paljusid vanusega seotud neurodegeneratiivseid haigusi, mitte vaid Alzheimeri tõve.

Maher on uurinud fisetiini enam kui kümnendi. Tegemist on flavonoidiga, millel on tugevad antioksüdantsed omadused. Ühes varasemas uuringus toodi näiteks välja, et see vähendas geneetiliselt muundatud hiirtel Alzheimeri tõvega seotud mälukaotust.

Alzheimeri tõvega hiiri uurides said teadlased aru, et haigus seostus põletikunäitajatega. Kui aga hiirtele anti fisetiini, hakkas nende organism tootma põletikuvastaseid molekule. Samuti ei hoidis see ühend ära mälukaotuse ja õppimishäired.

Lisaks vaimse võimekuse säilimisele on varasemalt leitud, et maasikad aitavad ära hoida ka söögitoruvähki.

Uuring avaldati ajakirjas Journals of Gerontology Series A.