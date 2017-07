Politsei: milliseid ohtlikke väljakutseid võtavad vastu Eesti lapsed?

Mängu «Sinise vaala väljakutse» («Blue Whale Challenge») ohvriks langenud poisi Isaiah Gonzaleze ema Angela Gonzalez ütles, et poeg oli ühinenud sotsiaalmeedia grupiga, kus talle anti kokku 50-päevaseks perioodiks igapäevaselt ülesandeid, vahendas Fox News.

«Mängus räägitakse satanistlikest asjadest ja minu poeg ei olnud kunagi sellistest asjadest huvitatud,» ütles Isaiahi isa Jorge Gonzalez. Isaiahi vanem õde seletas, et mängus tuleb ennast vigastada ja ettenähtud ülesannete täitmata jätmisel saadetakse ähvardavaid sõnumeid.

Eestis tehakse ohtlikke julgustükke liikluses

Pärnu noorsoopolitseiniku Ingrid Õispuu sõnul nii ekstreemsetest väljakutsetest, nagu toodud välismaa näide, Eesti politseile infot laekunud ei ole.

Küll aga on Õispuu kinnitusel taolisi mõtlematuid mänge või challenge’id esinenud liikluskeerises, näiteks mängudes, kus liikuva sõiduki eest võimalikult lähedalt üle tee joostakse või end sõiduteele pikali visatakse ning teele erinevaid esemeid loobitakse. Palju tuli selliseid teateid kevadel, ütles ta.

Täiskasvanud saavad ohte ennetada

Noorsoopolitseinik Õispuu sõnas, et ehkki laps võib mõista tegevuse ohtlikkust, siis saab sageli uudishimu, sõprade eeskuju ja soov mitte halvem paista võitu ning ettevaatlikkus lükkub kahjuks tahaplaanile.

Õispuu paneb lapsevanematele südamele, et lastega sel teemal räägitaks. «Lapsed ei ole sageli oma nooruse tõttu suutelised kõiki riske piisavalt hindama ja võivad järelemõtlematult end ohtu seada,» märkis ta ning kutsus autojuhte üles tähelepanelikkusele. Kui autojuht või möödakäijad märkavad taolisi olukordi, tuleks sellest politseile kindlasti teada anda, et politsei saaks kiiresti reageerida, lisas Õispuu.

Väljakutsetes tuleb pruukida mõnuaineid ja rikkuda seadusi

Veebikonstaabel Maarja Punak märkis, et veebikeskkonnas on talle silma hakanud väljakutsed, kus tuleb suures koguses alkoholi või tubakatooteid tarbida või kolada mahajäetud nn kummitusmajades, mis sageli on seotud ka eravaldusesse tungimisega.

Punaku sõnul on üha enam maad võtmas youtuber’id, kes katsetavad kodustes tingimustes mingeid tegevusi, mille tagajärjed on ettearvamatud. Ta nentis, et Eestis midagi väga ekstreemset, mis võiks kaasa tuua traagilised tagajärjed, õnneks katsetatud ei ole.

«Ühel või teisel juhul seab laps ohtu oma tervise või riskib seaduserikkumisega, mistõttu tasub tõsiselt mõelda, kas hetkeline tähelepanu kaalub need riskid üles,» ütles Punak.

«Sinise vaala väljakutse» jõudis meediasse käesoleva aasta alguses ja arvatakse, et see pärineb Venemaalt.

