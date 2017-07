Hüvitise esimesed päevad: kui suure summa eest hambaid on ravitud?

Täiskasvanute hambaravihüvitist pakub kokku üle saja hambaravikabineti üle Eesti, teatas haigekassa. Teenuseosutaja on olemas igas maakonnas ning lepingutaotlusi lisandub pidevalt. «Meil on hea meel, et nii paljud inimesed on esimese kümne päevaga jõudnud uut võimalust kasutada ja loodame jätkuvalt, et hüvitis julgustab inimesi senisest enam hambaid kontrollima,» sõnas haigekassa esmatasandi talituse juht Külli Friedemann.

Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult haigekassa lepingupartnerite juures ja tervishoiuteenuste loetelus toodud esmavajalikele teenustele: vastuvõtt, diagnostika (sh röntgenülesvõtted), ravimi asetamine ja täidise paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi eemaldamine ja tuimestus.

Juhul, kui hambaarst osutab ka loetellu mittekuuluvaid teenuseid, tasub patsient nende eest vastavalt hambaarsti hinnakirjale. Hambaravihüvitis arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel. Hiljem ühtegi avaldust ega dokumenti esitama ei pea.

Alates 1. juulist 2017 kehtib täiskasvanud ravikindlustusega inimestele hambaravihüvitis 30 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50 protsenti raviarvest. Rasedad, väikelapse emad, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ning suurenenud ravivajadusega inimesed saavad aastas 85 eurot hüvitist ning tasuvad arvest vähemalt 15 protsenti ise.

Kui inimene on enne 1. juulit 2017 saanud hambaraviteenuseid ja talle kehtis varasem rahaline hüvitis kuni 28,77 eurot, lahutatakse seni kasutatud hüvitis 85 eurost maha. Varem kehtinud hüvitisi saab avalduse alusel haigekassast taotleda kuni 1. oktoobrini 2017.