Stress lapsepõlves võib mõjuda ajule mürgiselt

On teada, et rasketes oludes üles kasvamine võib laste käitumist ja õpivõimet mõjutada, vahendab Medical Press.

Teadlased on aga avastanud, et stress varajases lapsepõlves – alates vaesusest, hülgamisest, vanemate sõltuvushäiretest – võib kahjustada aju ning muid keha süsteeme, mis võivad omakord viia peamiste surma- ja haiguspõhjusteni, nagu infarkt või diabeet, täiskasvanueas.

Verneri varajase õppimise keskuse juhataja doktori Jack Shonkoffi sõnul on uuringutulemused teooria kinnitamiseks paljutõotavad, kuid võtavad aega.

«Toksilise stressi kahjustuse ulatus võib olla samaväärne meningiidi, lastehalvatuse ja läkaköhaga,» ütles doktor Tina Hahn Michiganist, kes püüab lapsevanemaid nõustades toksilist stressi ennetada.

Arvamusi on aga erinevaid. Leidub skeptikuid, nagu Tulane’i ülikooli psühhiaater dr Michael Scheeringa, kes on ekspert lastel PTSD (Posttraumatic stress disorder) ravimises. Scheeringa sõnul on teooriad toksilise stressi kohta nõrgad, sest põhinevad peamiselt vaatlustele, kuidas aju näeb välja pärast traumat.