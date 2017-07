Millesse suri seriaali «True blood» näitleja vaid 39-aastaselt?

Südamepuudulikkuse komplikatsioonide tõttu lahkumisest teatas alguses näitleja mänedžer Emily Gerson Saines, kirjutab health.com. Hiljem avaldas aga Ellise perekond uue teate lootuses, et see aitab teisi samade sõltuvuste käes vaevelejaid. Ellis ise tundis nende sõltuvuste pärast piinlikkust, seetõttu ei tahtnud ta neist oma elu ajal kõnelda.

Mis haigus on Ellise algse suremise põhjusena välja toodud südamepuudulikkus?

Südamepuudulikkus tähendab südame võimetust tagada organismile vajalikku vere ringvoolu, kirjutab kliinik.ee keskkonnas dr Arvo Mesikepp. See väljendub organismi koormustaluvuse languses. Nii väheneb südame minutis väljutatava vere hulk, mistõttu halveneb verevarustus kõigis elundites.

Krooniline südamepuudulikkus ei ole iseseisev haigus, vaid alati mõne haiguse tagajärg. Selle põhjuseks võivad olla kõik südamehaigused, neist sagedamini isheemiatõbi, klapirikked, südamelihase haigused või kõrgvererõhktõbi. Pahatihti põhjustavad kroonilist südamepuudulikkust kopsuhaigused, neeruhaigused, kasvajad, traumad ja kiiritus.

Südamepuudulikkuse varajases staadiumis on sümptomid sageli vähe märgatavad. Need avalduvad alles haiguse süvenedes. Kaugele arenenud südamepuudulikkuse korral on kehaline tegevus väga piiratud. Inimene ei suuda enam teha oma argitoimetusi, halvimal juhul peab ta jääma voodisse.

Südamepuudulikkuse sümptomid sõltuvad sellest, kumb südame pool, kas parem või vasak, on kahjustatud. Nende erinevaid sümptomeid loe siit.

Tüsistused võivad tuua äkksurma

Südamepuudulikkuse tüsistustena võivad ilmneda kõik rütmihäired, sh vatsakeste laperdus ja virvendus, mis on äkksurma vahetu põhjus. Südameäkksurma surnutest üle 50 protsendi kannatas kroonilise südamepuudulikkuse all.

Tähtis on avastada südamepuudulikkus võimalikult varajases staadiumis, et alustada ravi õigel ajal. Ravi on tavaliselt eluaegne. Seda korraldab perearst, konsulteerides vajaduse ilmnedes südamearstiga.