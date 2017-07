Kas toorest muna tasub süüa?

Toitained: küpsetatud muna versus toores muna?

Küpsetamine hävitab väikse osa vitamiinidest ja mineraalidest, kirjutab Fox News. Toorestes munades on natuke rohkem B-vitamiini, E-vitamiini, mineraali koliin ja antioksüdante luteiini ja zeaksantiini. See erinevus on aga peaaegu märkamatu. Toores munas on 0,085 mikrogrammi B6-vitamiini ja kuumutatud munas 0,072 mikrogrammi.

Valgu saab organism samas küpsest munast paremini kätte. Kui toorest munas imendub kehasse 50 protsenti valkudest, siis küpsest munast 91 protsenti. Kuumus muudab muna valgumolekulide struktuure viisil, mis teeb nad kergemini seeditavaks. Seega annab toores muna 3 grammi omandatavat valku, võrreldes 6 grammiga, mis saab küpsetatud munast.

Toores muna võib ka varjata Salmonellat, bakterit, mis põhjustab toidumürgitust. Kuigi toorest munast saadakse seda bakterit kõige tihedamini, võib Salmonellat saada veel linnu- ja loomalihast, toorpiimast, juustust ning isegi saastunud puu- ja juurviljadest.

Kuidas vähendada riski?

Lõppude lõpuks on inimese otsustada, kas pisut suurem vitamiini ja mineraalikogus ületab väiksemat valgukogust ja võimalust saada toidumürgitus. Salmonellasse nakatuvad kõige tõenäolisemalt lapsed, rasedad, vanurid ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed. Tervetel täiskasvanutel on väiksem võimalus haigestuda.

Kui valid toore muna söömise, on mõned võimalused, mis võivad haigestumise riski vähendada. Üks võimalus on näiteks pastöriseeritud munad, kuid seal võib olla samuti pisut väiksem mineraalide ja vitamiinide hulk. Seega ei ole mõtet neid sama põhjuse pärast toorelt süüa.

Väldi pragudega mune, eriti kui need ei ole pastöriseeritud, sest pragudest võivad bakterid minna edasi munasse.