Värske uuring väidab: ülekaal tuleb tolmust

USA teadlaste teedrajav uuring näitas, et tavaline kodutolm on võimeline kandma hormoone mõjutavaid kemikaale, mis mõjutavad keha rasva koguvaid rakke, kirjutab Telegraph.

Katsetest selgus, et isegi väikesest kogusest tolmust, mis kas hingati sisse, jõudis organismi suu või naha kaudu, oli piisav, et see efekt esile kutsuda. Need kogused olid oluliselt väiksemad kui need, millega lapsed keskmiselt kokku puutuvad.

Tolmuosakestest leiti endokriinseid häireid põhjustavaid kemikaale, sünteetiliselt või looduslikult esinevaid ühendeid, mis häirivad hormoonide tööd. Neid leidub näiteks diivanites ja vaipades olevates leegiaeglustajatest. Samuti on sellised ained ftalaadid, mida lisatakse plastmassile, et muuta seda painduvamaks.

Juba varasemalt on teada, et endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid toovad kaasa mitmeid teisi terviseriske. Näiteks kognitiivsete probleemide ja õpiraskustega ning ülevaateuuringu järgi ka ülekaaluga, kui nendega puututakse kokku lapsepõlves.

USAs Põhja-Carolinas asuva Duke'i ülikooli värskest uuringust selgus aga esimest korda, et kodutolm, milles leidub endokriinseid häireid põhjustavaid kemikaale, võib põhjustada rakkude suuremat rasva kogumist.

Uuringut juhtinud dr Christopher Kassotis ütles, et teadlased olid üllatunud, kui väiksed olid need kogused, mis näitasid efekti.

Teadlased kogusid 11 kodust tolmuproove ja tegid hiirte peal nendega katseid. See oli nn inimese reaktsiooni mudel. Üheksal proovil põhjustas tolm rakkude jagunemise, luues nii suurema hulga rasvarakkude eelkäijaid. Seitse proovi stimuleerisid hiire rakkude küpsemist ja rohkema rasva kogunemist. Vaid ühel tolmuproovil polnud mingisugust mõju.

Uurijate sõnul on metaboolse tervise häirete oht on eriti kõrge lastel. Endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid on ohtlikumad intensiivse arengu perioodidel, näiteks raseduse ajal, varases lapsepõlves või puberteedieas, sest nad segavad kasvamiseks vajalike hormoonide tööd.

Uuring avaldati ajakirjas Environmental Science and Technology.