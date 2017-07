Neli viirust, mis on inimkonda viimase sajandi jooksul laastanud

Praegu on Maailma Tervishoiu organisatsiooni arvates antibiootikumide resistentsus globaalne probleem. Kuigi on raske uskuda, et 21. sajandil on nakkushaigused ikka veel nii tõsine probleem, rõhutab see igavest riski haigestuda nakkushaigustesse ja sõltuvust antibiootikumidest.

Antibiootikumide kasutuselevõtt on viimase sajandi tänuväärne edusamm nakkushaigustega võitlemisel ja üldsuse tervise parandamisel. Nendega on õnnestunud kontrolli alla saada ulatuslikud ja siiani olemasolevad nakkushaigused. Kuigi artikkel räägib neljast nakkushaigusest, on need ainult mõned paljudest teistest, mis on kujundanud viimast sajandit. Tegelikkuses võiks sellesse nimekirja lisada ka lastehalvatuse, malaaria, koolera ja süüfilise.

Tuberkuloosi levimisest teavitav plakat 1930. aastatest. / LIBRARY OF CONGRESS / CATERS / Scanpix

Tuberkuloos

Tuberkuloos on kõige surmavam nakkushaigus ja sellesse on möödunud 200 aasta jooksul surnud üle miljardi inimese. Selle haiguse päritolu on ebaselge, kuid haigus avaldub ka teistel liikidel, sealhulgas veistel.

Täna, umbes kolmandik maailma populatsioonist arvatakse olevat tuberkuloosi varjatud vormiga. See tähendab, et bakter on olemas, kuid immuunsussüteem kontrollib seda ning nakatunud patsiendil ei ole mingeid sümptomeid, haigus ei levi ka edasi. Bakter aktiveerub väiksel osal inimestest ja neil võivad välja areneda sümptomid nagu palavik, higistamine, kaalulangus, väsimus, köha ja verine köha.

Antibiootikumid tegid tuberkuloosist ravitava haiguse, ilma nendeta sureb haigusesse kuni 70 protsenti nakatunutest. Ravi on keeruline ja tavaliselt tähendab nelja ravimi võtmist kaks kuud ning edaspidi kahe ravimi võtmist kaks kuud.

Ravimid ei ole ilma kõrvaltoimeteta ja kehal võib olla ravi raske taluda. Kui ravimeid ei kirjutata või ei võeta korralikult, võib tuberkuloosi bakter ravile resistentseks muutuda.

Rõugete likvideerimine Pakistani vaeses piirkonnas. / Topography/Scanpix

Rõuged

Rõugeid põhjustab Variola viirus, mis on inimesi juba terve aastatuhande vaevanud. Isegi 1960. aastatel olid rõuged veel Aasias ja Afrikas pärisomased ja tõid kaasa hinnanguliselt kaks miljonit surma aastas.

Rõuged levisid kergesti aevastamisel või kontaktil, sellele järgnesid haigusele omased nahakahjustused. Umbes 30 protsenti haigestunutest surid ja ülejäänutele jäid rõugetega seotud tüsistused nagu armid, pimedus, nakkused ja artriit.

Need kes haiguse üle elasid, olid aga üldiselt uuesti haigestumise eest kaitstud. Vaatluse põhjal, et lüpsjad olid rõugete eest kaitstud, lõi ja populariseeris 18. sajandi arst Edward Jenner "vaktsiini". Ta nakatas tahtlikut patsiendi lehmarõugetega, mis on rõugetega lähedases suguluses olev viirus.

1980. aastal said rõuged esimeseks ja siiani ainukeseks inimeste nakkushaiguseks, mis kuulutati Maailma Tervishoiu organisatsiooni poolt likvideerituks. See sai võimalikuks rahvusvaheliselt kooskõlastatud vastutegevusega, mis toimus Austraalia mikrobioloogi Frank Fenneri eestvedamisel ja hõlmas massilist vaktsineerimist koos rahvatervise järelvalve ning ennetusmeetoditega.

Viimane rõugete juhtum oli 1977 aastal Somaalias, kus suri 1978 aastal suri meditsiinifotograaf Janet Parker.

Rõuged võivad olla kadunud, kuid Variola viirus on veel alles ja seda hoitakse laborites Venemaal ja Ameerika Ühendriikides. Murettekitav on väljavaade, et rõugeviirust võidaks kasutada bioterrorismi relvana, arvestades, et haiguse vastu enam inimesi regulaarselt ei vaktsineerita.