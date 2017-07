Austraalia mehe varbast sai pöial

20-aastane Zac Mitchell sai vigastada aprillis. Ta töötas eraldatud farmialal Lääne-Austraalias, kui pull lõi mehe käe vastu aeda, vahendas BBC.

Mees läbis kõigepealt kaks ebaõnnestunud pöidla taastamise operatsiooni enne, kui otsustas kaheksatunnise operatsiooni kasuks, kus asendati mehe pöial suure varbaga.

Mitchell ütles, et kaastöötajad olid proovinud tema pöialt kohe peale õnnetust säilitada ja panid selle koos jääga jahutusnõusse.

Kuigi Mitchell lennutati riigi pealinna Perthi haiglasse, ebaõnnestusid kõik katsed kannatanu pöialt päästa.

Raske valik

Hoolimata algsest vastumeelsusest nõustus Mitchell siirdamisoperatsiooniga Sydney Eye kliinikus kaks nädalat tagasi.

Plastilise kirurgia peaarst dr Sean Nicklin ei imestanud, et otsustamine aega võttis. «See on pisut hullumeelne idee – patsiendid ei taha olla vigastatud teisest kohast kehas,» kommenteeris Nicklin. Ta seletas, et operatsioon oli õigustatud, sest nelja terve sõrmega, kuid ilma pöidlata, on raske asjadest haarata ja kinni hoida ning käsi kaotab suure osa oma funktsioonist.

Patsient Mitchell vajab taastumiseks rohkem kui 12 kuud, kuid plaanib hiljem farmitöö juurde naasta.

Sydney Eye haigla sõnul oli haruldane siirata terve varvas, kuid osalised varba ümberpaigutamised on levinumad. Dr Nicklin ütles, et kuigi paljud inimesed arvavad, et ilma varbata on kõndimine ja tasakaal tugevalt häiritud, siis üldiselt nii ei ole.

Mitchelli ema sõnul paraneb noormees ilusti ja kaks nädalat peale operatsiooni oli tema kõndimine juba peaagu endine.

Arstid ütlevad, et lõpuks võib Mitchell minna tagasi oma hobi, pulliga ratsutamise juurde.

