Toataimed parandavad nii vaimset kui ka füüsilist tervist

Taimed ei värskenda hapnikku tootes ainult õhku, vaid eemaldavad sealt ka kahjulikke mürke. NASA uuring avastas, et toataimed võivad ühe ööpäevaga õhust eemaldada kuni 87 protsenti mürke, kirjutab nbcnews.

Uuringud on ka tõestanud, et toataimed parandavad keskendumisvõimet ja töövõimekust kuni 15 protsenti, vähendavad stressitaset ja parandavad tuju. Kõik need omadused teevad toataimed täiuslikuks mitte ainult kodukeskkonnas, vaid ka tööruumides.

Taimed kontorisse

Töö juures aseta taimed lauale. Eriti sobilikud on need, mis on laiade lehtedega, sest need aitavad reguleerida niiskusetaset ja tekitada positiivsust. Roheluse nägemine paneb inimest tundma ennast lõdvestunumana ja rahulikumana, mis omakorda tõstab tuju.

Siseaed võib olla pelgupaik välismaailma eest. Olenemata sellest, kas elad väikeses korteris või suures majas, hakkad tundma head mõju tervisele ja õnnetundele üleüldiselt. Lisaks tuju parandamisele ja mõnusa elukeskkonna loomisele, võivad taimed aidata üksinduse ja depressiooni puhul, sest elusorganismi eest hoolitsemine annab eesmärgi ja on rahuldustpakkuv. Eriti kui näed seda arenemas ja õitsemas.

Vali õiged taimed heaks uneks

Kuigi taimed vabastavad hapnikku päeva jooksul, siis öösel, kui fotosüntees lõppeb, hakkab enamik taimi süsihappegaasi väljutama. Siiski on taimi, nagu orhideed, sukulendid, havisabad ja bromeeliad, mis kiirgavad hapnikku ka öösel. Need on suurepärased magamistoataimed, mis lasevad nautida kvaliteetsemat und.

Hoia liigse päikese eest

Suurem osa toataimi ei armasta otsest päikest, seega pea seda taimede paigutamisel meeles. Selged ohumärgid liigsest päikesest on põlenud lehed, täpid, laigud ja äkiline lehtede langemine. Pole hullu, sest enamik taimi on kergesti päästetavad. Aitab vähene kastmine või mullal natuke kuivada laskmine, kui see tundub liiga märg. Jälgi, et taim ei oleks tuuletõmbluse käes, sest see võib panna lehti krussi tõmbuma ja lõpuks maha langema. Taimi on lihtne elavdada orgaanilise väetisega.