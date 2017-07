Kaheksa nippi, kuidas korraldada alkoholivaba pidu

Tervise Arengu Instituut annab alkoinfo.ee leheküljel selleks mõne soovituse.

Hõrgutavad maitsenaudingud

Pane kokaoskused proovile ja valmista midagi nii maitsvat, et su sõbrad ei pane alkoholi puudumist tähelegi. Ole loominguline! Valmista suupistevalikuid, mitmekäigulisi õhtusööke või lase hoopis igal külalisel mõni roog kaasa tuua.

Kooskokkamine

Korralda ühine kokkamisõhtu. Pane kokku põnev menüü ja jaga ära, kes mida kaasa võtab. Õppige näiteks sushi't valmistama või katsetage eri maade eksootiliste roogadega: vürtsikad India taimetoidud, mahlased Ameerika burgerid või käsitsitehtud Vene pelmeenid!

Lahedad teemapeod

Tee lisaks eksootilisele toidule kogu pidu samas stiilis. Korralda näiteks Mehhiko fiesta, mis jääb kõigile meelde teravate näkside, lõbusa muusika, sombreerode, vuntside ja erksate värvide poolest. Mehhikos ei tähenda pidu mitte rohkelt tequila't, vaid hoopis palju tantsu ja suhtlemist.

Alkoholita kokteilid

Üllata külalisi maitsvate mocktail'idega ehk alkoholita kokteilidega ja su sõpradel ei teki isegi küsimust, kus on alkohol! Virgin Daiquiri või Shirley Temple kõlavad põnevalt ja maitsevad tõeliselt hästi!

Kuumad joogid

Loo külmal ajal hubasust, pakkudes mõnusaid kohvi- ja teejooke. Asja huvitavamaks tegemiseks võid katsetada siirupite, piimavahupiltide, šokolaadipuru või kaneelipulkadega. Paku ka näiteks kakaod või chai'd.

Põnevad seltskonnamängud

Tõmba pidu käima kõiki kaasavate mängudega. Näiteks «Maffia» või sõnaseletusmäng tekitavad elevust ja loovad lõbusa õhkkonna. Väga hästi sobivad ka lauamängud nagu hasarti tekitav «Alias», inimesi avav «Aja avasta» või loovust ärgitav «Dixit».

Fotolavastus

Lavasta laheda fotosessiooni jaoks mõni stseen, sea üles sobiv taust ja pane valmis valik aksessuaare ning atribuutikat. See on lõbus ja lihtne viis saada külalised omavahel suhtlema ning panna nad naerma. Head mälestused on garanteeritud!

Muusika

Parim viis meeleolu loomiseks on hea muusika! Ole oma peo DJ. Valmista ette ja vali ürituse jaoks sobivad lood. Lugude valiku võid jätta ka külaliste ülesandeks.