Muutused küüntes, mille pärast tasuks muret tunda

Küüned võivad arstile inimese tervise kohta üpriski palju öelda ning muutused küünte välimuses võivad olla vihjeks tõsisematest haigustest, kirjutab businessinsider.

Ümmargused ja sibulakujulised küüneotsad, mis põhjustavad küünte kaardumist. Võimalikud põhjused – emfüseem ja kopsuhaigused

– emfüseem ja kopsuhaigused Väikesed lõhed või süvendid küünes. Võimalikud põhjused - artriit, psoriaatiline artriit, ekseem.

Beau jooned - küüneplaadil avalduvad horisontaalsed tumedad vaod. Võimalikud põhjused - kemoteraapia, tõsine alatoitumine, küünevigastus või ka ekstreemsetes kõrgustes viibimine

kemoteraapia, tõsine alatoitumine, küünevigastus või ka ekstreemsetes kõrgustes viibimine Koilonychia ehk lusika-küüned - küüned kaarduvad ülespoole ja muutuvad lusikakujuliseks. Võimalik põhjus – rauapuudus

– rauapuudus Küüned eemalduvad küünesängist. Võimalik põhjus – kilpnäärmehaigus, Hüpertüreoidismi, luupus või mõni muu autoimmuunne haigus.

– kilpnäärmehaigus, Hüpertüreoidismi, luupus või mõni muu autoimmuunne haigus. Küünepinna värvumine kaheks erinevaks osaks, millest üks on valge ja teine roosakas või tumedam. Võimalik põhjus – neeru- või maksahaigus.

Sümptomite ilmnemisel tuleks pöörduda viivitamatult arsti poole

Dermatoveneroloog dr Pille Konno kirjutas portaalis kliinik, et terved küüned on õrnalt roosakad, sileda pinnaga ning rõhutas, et küünte tervise puhul tuleb eelkõige jälgida värvi, paksust ja kuju.