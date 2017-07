Arstid leidsid operatsioonile läinud naise silmast 27 läätse

67-aastane naine pidi minema hallkae eemaldamise operatsioonile, kui arstid avastasid naise silmast nn sinaka massi, kirjutab independent.ie.

Alguses arvasid kirurgid, et naise silmas on 17 kontaktläätse. Pärast pikemat uurimist Inglismaal Solihulli haiglas selgus, et naise silmas on veel 10 kontaktläätse.

Silmaarst Rupal Morjari pole enda sõnul midagi sellist kunagi näinud. «See oli nii suur mass - kõik 17 läätse olid jäänud üksteise külge,» rääkis doktor. Tema sõnul olid arstid imestunud, et naine ise midagi ei tundnud, kuna see mass ärritab silma.

Dr Morjari sõnul on naine kandnud ühekordselt kasutatavaid kontaktläätsi 35 aastat. Selle aja jooksul pole ta kordagi kaevanud ärrituse või läätsede ärakadumise üle.

«Patsient oli üsna šokeeritud,» lisas silmaarst. Kaks nädalat pärast läätsede eemaldamist rääkis naine, et tal on nüüd palju parem olla. Varasemat ebamugavust pidas ta vanaduse ja kuivade silmade süüks.