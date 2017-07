Tomati söömine võib aidata võidelda nahavähi ja päikesepõletusega

Tomatis sisalduv lükopeen on tõhus ultraviolettkiirgusest tulenevate kasvajatega võitlemisel, selgus Ohio ülikoolis hiirtega tehtud uuringus, vahendas medicalxpresss.

Teooria kohaselt võivad tomatites sisalduvad karotenoidid (koostisosad, mis annavad tomatile punase värvi) kaitsata nahka ultraviolettvalguselt saadud kahjustuste eest, ütles uuringu üks kaasautoritest, Ohio ülikooli toiduteaduse ja -tehnoloogia osakonna uurivteadlane Jessica Cooperstone.

Uuring ei näidanud, et emastel hiirtel oleks kasvajad vähenenud. Ka eelnevad uuringud on näidanud, et isastel hiirtel arenevad UV-kiirgusest tulenevad kasvajad kiiremini, neid on rohkem ning need on suuremad ja agressiivsemad.

Patoloogia professori ja uuringu vanemautori Tatiana Oberyszyni sõnul näitas hiljutine uuring, kuidas ennetavate strateegiate juures on vaja arvestada ka sooga. «See, mis töötab meeste peal, ei pruugi mõjuda naistele,» lisas ta.

Varasemad kliinilised uuringud on vihjanud, et tomatipasta söömine võib aja jooksul ka päikesepõletusi vähendada. See on ilmselt tänu taimes sisalduvatele karotenoididele, mis säilivad peale söömist inimese nahas ja võivad kaitsta nahka UV-valguse tekitatud kahju eest. Lükopeen, põhiline karotenoid tomatites, on nendest pigmentides kõige tõhusam antioksüdant.

Siiski, kui võrrelda lükopeeni, mis on saadud päristoidust (tomatist) sellega, mis on omastatud sünteesitud toidulisandist, on tomatid UV-valgusest tingitud punetuse ära hoidmisel tõhusamad. See viitab sellele, et ka teised tomati koostisosad võivad rolli mängida.

Ohio osariigi ülikooli teadlased leidsid, et ainult isastel hiirtel, kellele toideti tomati dehüdreeritud punast tomatit, oli näha vähenemist kasvajate kasvus. Lihatomati söömine vähendas kasvajaid veelgi, kuid erinevus ei olnud märkimisväärne.

Mittemelanoomsed nahavähid on kõigist vähitüüpidest levinuimad. Hoolimata madalast suremusest, on seda vähitüüpi kulukas ravida ja see muudab ka põdeja välimust. Alternatiivsed meetodid, nagu näiteks toitumise mõjutamine, võivad pakkuda võmalust süsteemseks nahavähi ennetuseks.

«Kuigi toit ei ole ravim, võib selle tarbimine terve elu jooksul mõjutada mõnede haiguste arenemist,» ütles uuringu kaasautor Jessica Cooperstone.

Uuringu kohta saab põhjalikumalt lugeda teadusajakirjast Scientific Reports.