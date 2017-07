Raul Vinni: ma põdesin C-hepatiiti

«Ma kinnitan meie randevuu toimumise täna kell 13.30 hotelli fuajees,» lugesin ma telefoniekraanile ilmunud, vigases inglise keeles kirjutatud sõnumit, kirjutab Raul Vinni väljaandes Saarte Hääl. See oli umbes 8 kuud tagasi. Oli hommik ja sõitsin parasjagu bussis Borispoli lennujaamast Kiievi kesklinna poole. Taskus patakas dollarimärkidega raha ja kuklas tiksumas teadmine, et see käik peab lõpetama mu haiguse.

Mõned tunnid hiljem hotelli fuajees istudes jälgisin salamahti ümbrust ja ootasin kedagi Pavelit. Tema asemel saabusid aga kaks daami ning vaid hetkelisest meievahelisest silmsidest piisas üksteise ära- tundmiseks. Jalutasime vaikselt hotelli nurga taha. Andsin neile 1000 dollarit (870 eurot) ja nemad mulle kolm kinnist ravimitopsi, millel peal araabiakeelsed kirjad ja maksa kujutis. Igas topsis 28 tabletti. Väidetavalt. Samahästi võinuksin ju anda neile valeraha ja saada selle eest vastu kolm purki aspiriini. Kuid kaup oli aus. 12 nädalaga sain ma terveks.

Mis mul viga on?

Lugu sai alguse umbes pool aastat enne Kiievisse sõitu. Ühel päeval, kui ma Saaremaa muuseumi raamatukogus vanu ajalehti lehitsesin, helises telefon. Verekeskusest küsiti, ega ma Tallinnasse pole tulemas. Paari nädala eest esmakordselt antud doonoriverele tuleks uus proov teha. «Mis mul viga on?» küsisin telefonis rääkinud naisterahvalt.

«Me ei saa teile seda öelda,» oli vastus ja räägiti, et kui ei saa Tallinna tulla, siis peab ootama kuni Verekeskus taas saarele tuleb. See juhtub nii umbes paari kuu pärast. «Kas ma peaks vahepeal hoopis perearstile minema?» uurisin. «Perearst ei tea nendest asjadest midagi,» kostis toru teisest otsast.

Tundsin, kuidas mul hakkas hirmust lausa füüsiliselt valus. Midagi oli pahasti ja ma ei teadnud, mis see on.

Ma ei kavatsenud kaks kuud teadmatuses elada. Kiire guugeldamine tegi selgeks, et doonori puhul tehakse täiendav vereproov kahel juhul: verest on avastatud HIV või C-hepatiit. Lõpuks sain verekeskusest ikkagi telefoni otsa ühe arsti, kes nentis, et C-hepatiidi näitajad on proovis tõepoolest olemas.

Sammusin perearsti kabinetti. Dr Sille Väli tegi kohe vereproovid. Alati on ju võimalus, et on eksitud. Seekord siiski mitte. Esimese asjana sain teada, et maksanäitajad on tõesti keskmisest korralikult kõrgemad. Ühel pühapäeval (!) helistas mulle perearst ja ütles, et pealinna analüüsitud kordusproov näitas sama, mida doonorveri. Mul on C-hepatiit.

Lugedes meditsiiniuudiseid

«Mu emal avastati C-hepatiit ja ta suri kahe nädala pärast ära,» lugesin esimesest ettejuhtunud internetifoorumist. Olevat ka mingi ravi, kuid see olla nii raske, et inimesed annavad juba poole ravikuuri pealt alla. Infot nagu oli, aga see oli üsna vastukäiv ja veel rohkem segadust tekitav.

Ma sain omal käel selgeks, millega tegu ning kuidas see lõppeda võib. Halvemal juhul surmaga. Mul oli hirm. Vaikselt hakkasin ma tundma, kuidas roiete all valutama hakkas. Pidevalt ja vaikselt. Seal, kus peaks olema maks.