Viis nippi «pühapäeva ärevusega» toimetulekuks

NYU Langone'i meditsiinikeskuse kliiniline psühholoog dr Susanne Cooperman ütles, et «pühapäeva ärevus» on eesoleva nädala ootamise kõrvalsaadus, vahendas NBC News.

Ta seletas, et ootusärevus paneb neerupealised adrenaliini ja kortisooli tootma, mistõttu inimese keha kogeb reaalset stressiseisundit.

Ärevusega võitlusest jutustava memuaari «On Edge'i» autori Andrea Peterseni sõnul on üks peamistest stressitekitajatest töö. Ärevust nimetab ta kannatuste ootamiseks. «Tööärevus võib tähendada muretsemist, et ei jõuta asjadega nädala jooksul valmis või ei saada tööülesannetega hakkama,» rääkis Petersen.

«Pühapäeva ärevust» on võimalik ennetada erinevate nippidega.

1. Öösel peab saama puhata

Psühholoogi Coopermani sõnul on hormonaalne reaktsioon eesootavale stressile täiesti normaalne, kuid võib osadele inimestele liigselt mõju avaldada ja seeläbi probleemi suurendada. Ta tõi näiteks, et ootusärevus ei lase öösel välja puhata.

Ise ärevust kogenud ja sellest raamatu kirjutanud Petersen soovitab voodi kõrval hoida päevikut, kuhu ärevad mõtted ja tegemist vajavad tööd kirja saab panna.

2. Lülita välja telefonid ja muud seadmed

«Pühapäeva ärevust» seob Cooperman nutitelefoni kasutamisega. «Eeldatakse, et inimesed on kättesaadavad ööpäevaringselt, seega pinge on koguaeg üleval,» ütles ta ja lisas, et varem naasid inimesed nädalavahetusel oma tavapärase elu juurde ning puhkasid välja.

Cooperman soovitab pühapäeviti digitaalsest maailmast eemalduda – lülitada välja telefonid ja hoiduda sotsiaalmeediast. «See võib olla väga kosutav,» ütles ta.

3. Loo lõõgastumisrutiin

Doktori sõnul aitavad ärevusega patsiente füüsilised tegevused ja suhtlemine. Ta märkis, et sõpradega väljaskäimine on tervitatav, kuid alkoholi tarbida ta ei soovita, sest see ei lase kehal välja puhata.

4. Leia kontorist üles «oma» inimesed

Ise ärevust kogenud Peterseni sõnul on oluline omada töö juures sõpru, kellega saab oma muresid jagada ning ärevushäiretest rääkida.

5. Püsi kahe jalaga maa peal ja olevikus

«Pühapäeva ärevuse» ja ärevushäire vahel võib olla seos, ütles psühholoog Cooperman. «Kui tuntakse ärevust ka teistel õhtutel ning see ärevus takistab tegemast asju, mis varem rõõmu pakkusid, võib tegu olla juba depressiooniga,» seletas ta ja lisas, et sellisel juhul tuleks pöörduda arsti poole.

Peterseni sõnul on ärevus seotud tulevikule mõtlemisega ning seetõttu tuleks keskenduda olevikule. Ta lisas, et tuleviku muremõtete peletamiseks peaks iga inimene leidma endale meelepärase loova tegevuse.