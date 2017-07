Hammaste krigistamine võib viidata koolikiusamisele

Hammaste krigistamine teismeliste seas võib olla märk sellest, et neid kiusatakse koolis, väidab Brasiilia uuring. Hammaste krigistamine võib kaasa tuua ka peavalud, hammaste kulumise ja häiritud une, kirjutab BBC.

Teadusuuring leidis, et 13–15 aastased, kes kogesid koolis suulist kiusamist, krigistasid öösel neli korda tõenäolisemalt hambaid. Uuring vaatles rohkem kui 300 Brasiilia noorukit.

Hammaste krigistamine võib põhjustada palju vaevusi, kuid inimesed on harva teadlikud, et nad seda teevad. Tavaliselt avastavad hammaste krigistamise esimesena krigistaja magamiskaaslased. Hammaste krigistamine võib mõjutada ka stressis ja ärevil täiskasvanuid.

Ülemiste ja alumiste hammaste krigistamine võib viia tõsiste hambaprobleemideni, nagu tundlikud ja kulunud hambad, murenenud ja pragunenud hambad, hammaste kaotamine ning samuti valu näos ja lõuas.

Hammaste krigistamise juures on hambad töös 40 korda võimsamalt kui närides. Enamikel juhtudel lõpetavad krigistajad lamedate kohtadega hammastel, hambaservade kadumisega ning hammaste õhenemisega. Kõige ilmsem märguanne sellest on pidev peavalu või valulik lõug ärkamisel.

Krigistamist saab leevendada

Hambaarstid saavad valmistada hammastele tarviku, mis on tehtud tugevast plastikust ja sobib spetsiaalselt sinu hammastele, et takistada neid krigisemast. Elustiili muutused, nagu suitsetamise lõpetamine, alkoholitarbimise vähendamine ja stressiga toimetulemine, on probleemi lahendamiseks samuti soovituslikud.

Hammaste krigistamine võib olla põhjustatud ka unehäiretest, nagu uneapnoe ja tugev norskamine. Päevasel ajal on hammaste krigistamist seotud koduste tööde või käsitööga ning autojuhtimise ja töödega, mis paistavad tekitavat inimestes stressi.