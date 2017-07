Terviseametile valiti uus juht

Merike Jürilo on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise erialal. Alates 2014. aastast töötab ta politsei- ja piirivalveameti juhtimisarvestuse ja planeerimise büroo juhatajana. Jürilo on töötanud politsei- ja piirivalve ametis ning enne seda kodakondsus- ja migratsiooniametis alates 1999. aastast, aastatel 2007-2014 peadirektori asetäitjana.

«Tervis, see on erinevate osaliste ühine vastutus, kus iga inimene ja ettevõte saab ise palju ära teha. Lisaks tervishoiuteenuste osutajad – igaühe teadlikkus oma rollist, võimalustest ja vastutusest on võtmetähtsusega,» ütles Jürilo. Ta lisas, et terviseameti tähelepanu peab olema tervishoiuteenuste kvaliteedil, terviseohtude riskianalüüsil, nakkushaiguste ennetamisel ja tõrjel ning kriisideks valmisolekul.

Jürilo hinnangul on oluline, et terviseamet oleks usaldusväärne partner, oskaks kasutada informatsiooni ja tagasisidet nii ennetuses, järelevalve sihistamises kui ka teenuste kvaliteedi hindamisel. «Pikemas perspektiivis püüame suunas, kus erinevatel osalistel oleks võimalus ise aktiivselt teenuste parendamisel ja kvaliteedi hoidmisel silma peal hoida läbi kokku lepitud regulaarse enesehindamise süsteemi,» lisas ta.

Jürilo on tegelenud pikka aega teenuste paketi arendamisega nii kodakondsus- ja migratsiooniameti kui politsei- ja piirivalveameti ajal, tal on mitmekülgne töökogemus muudatuste juhtimisel, eelarve planeerimisel, teenuste kujundamisel ja kommunikatsioonis.