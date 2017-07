Kiudaineterikas toit kahandab liigesehaiguse vaevusi

Analüüsides kaht suurt uuringut – Osteoarthritis Initiative (ligi 5000 uuritavaga) ja Framingham Offspring cohort study (ligi 1300 uuritavaga) – leidsid teadlased, et kiudainetel on kaitsev mõju põlve sümptomaatilisele artroosile ehk osteoartroosile, vahendab Med24.

Kiudainete väiksema ja suurema tarbimisega isikute artroosi risk oli 30 protsenti väiksem esimeses ja 61 protsenti väiksem teises uuringus. Suurem kiudainete tarbimine oli seotud ka põlvevalu märkimisväärse vähenemisega.

Samas ei leitud kiudainetel mingit seost artroosi radioloogiliste tunnuste tekkimisega.

Terviseuudised.ee kohaselt on artroos liigesehaigus, mille peamiseks väljenduseks on valu, liigese jäikus ja liikuvuse vähenemine. Tegu on kõige sagedamini esineva liigeseprobleemiga, mille all kannatab kuni 20 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. See tähendab Eesti kohta umbes 200 000 artroosihaiget.