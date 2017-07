Vanemad hoiatavad: musi võis viia vastsündinu surmani

Kui laps haigusega kokku puutus, oli ta vähem kui nädalane, kirjutab CNN. Enamik vanemaid teab, et vastsündinu immuunsüsteem on nõrgem ja nad on haiguste suhtes vastuvõtlikumad kui täiskasvanud.

Samas ei tea paljud vanemad, et üks väike musi võib anda lapsele ohtliku viiruse, mis võib beebile saatuslikuks saada. Selle eest hoitab oma sotsiaalmeediakontol ka pisitüdruku ema.

Haigust põhjustab HSV-1 viirus. See sama viirus põhjustab ka ohatist, kuid viib väga harva viirusliku meningiidini. Meningiidi kohta saab pikemalt lugeda siit.

Nädal pärast lapse sündi vanemad abiellusid ning kaks tundi pärast tseremoonia algust märkasid nad, et nende vastsündinu ei ärka üles ega söö. Lapse hingamine oli seiskunud ja tema organid hakkasid üles ütlema. Värskelt abiellunud läksid lapsega kiirelt Blanki lastehaiglasse, kus selgus, et lapsel on HSV-1 meningiit, mida võib kanda ka inimene, kellel pole ohatist.

Nädala enne surma veetis ka Iowa ülikooli lasteahaiglas ja teda kimbutasid erinevad meditsiinilised komplikatsioonid.

«Meie printsess Mariana Reese Sifrit sai endale inglitiivad kell 8:41 hommikul oma isa kätel ja ema kohe tema kõrval,» ütles lapse ema Nicole Sifrit oma sotsiaalmeedia postituses. Ema lisas, et pisitütar ei pea enam kannatama ja on nüüd jumala juures.

Pisitüdruku ema ütles, et ta ei oska täpselt öelda, kust või kuidas laps viiruse sai. Kui vanemad haiguse suhtes testiti, siis selgus, et nende mõlema test oli negatiivne. Küll aga üritavad vanemad levitada oma lugu, et hoiatada teisi lapsevanemaid, et nad ei lubaks võõrastel oma lapsele musi anda.

Perearst Tanya Altmann tõdes, et HSV-1 viiruse saamine on väga tavaline, kuid harva kujuneb sellest meningiit. Esimesed kaks kuud pärast lapse sündi on väga kriitilised, sest viirus võib levida kiiresti ja põhjustada vastsündinutel tõsist haigestumist.

Ema tänab oma sotsiaalmeediakontol kõik inimesi, kes lapse lühikesele elule kaasa elasid.