Teadlaste äärmuslik lähenemine: mida suurem hommikusöök, seda rohkem kaalu kaotad

Uuest uuringust selgus, et kehamassiindeksit alandab suur hommikusöök, keskmine lõuna ja väike õhtusöök, kirjutati Loma Linda ülikooli kodulehel.

Californias Loma Linda ülikoolis tehtud ulatuslik uuring analüüsis 50 000 täiskasvanu andmeid ning kinnitust leidis vanasõna: «Hommikusöök söö ise, lõunat jaga sõbraga ja õhtusöök anna vaenlasele.»

Toitumisteadlased vaatlesid täiskasvanute söömisharjumusi ja kaalu seitsme aasta jooksul ning leidsid neli tegurit, mis kehamassiindeksit mõjutasid.

Üldiselt tervete täiskasvanute hulgas olid põhilised kaalu alandavad tegurid:

harvem söömine;

suupistete vältimine;

hommikusöögi söömine;

hommikul kõige päeva kõige suurema eine söömine.

Rohkem kui kolme eine söömine päevas või pidev näksimine suurendas kehamassiindeksit. Keha võtab rohkem juurde, kui 2000 kilokalorit on jagatud terve päeva peale, võrreldes sellega, kui need ühe korraga ära tarbida, rääkis uuringu üks kaasautoritest dr Hana Kahleova.

Suure hommikusöögi söömine kergendab kaalu langetamist, sest pakub pikemaks ajaks täiskõhutunnet ja rahuldust. See omakorda vähendab näksimist. Kuigi üldine teadmine on, et õhtul tuleks süüa kerge eine, siis uus uuring leidis, et õhtusöögi võiks ka vahele jätta ja kuni 18-tunnine paast oli üks suurimaid kaalulangetuse käivitajaid.