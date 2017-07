USAs kutsutakse tagasi kohvijook, mis sisaldab Viagrale sarnaseid aineid

FDA analüüsis kohvijooki New Kopi Jantan Tradisional Natural Herbs Coffee, kus leidus desmetüül-karbodenafiili, kirjutab nbc4i.com.

See koostisosa on struktuurilt sarnane sildenafiilile, mis on erektsioonihäirete ravimi koostisosa. Toote veebilehel on kirjas, et see kohvijook ongi mõeldud meestele.

Firma on nõus toote vabatahtlikult tagasi kutsuma. Seda müüdi umbes kolm aastat ja selle aja jooksul ei teatanud küll keegi kohvijoogiga seotud haigestumisest, kuid FDA hinnangul võivad sellised tooted mõjuda halvasti, kui tarbida neid koos retseptiravimitega.