Teadlased avastasid: kuidas ennetada dementsust?

Londoni ülikoolis tehtud uuringust selgus, et elustiili valikud mängivad äärmiselt suurt rolli dementsuse riskifaktorite kujunemisel, vahendab BBC. 35 protsenti dementsuse riskifaktoritest on ennetatavad.

«Kuigi dementsus diagnoositakse hilisemas elus, hakkab aju muutuma juba aastaid varem,» ütles uuringu juhtivautor professor Gill Livingston. Varajane probleemiga tegelemine aitab tema sõnul kujundada tuleviku ühiskonna tervist.

Täna põeb haigust 47 miljonit, kuid 2050. aastaks hinnanguliselt juba 131 miljonit inimest maailmas.

Dementsust ennetavate riskifaktorite osatähtsus

Kuulmise kaotamise keskeas - 9% Teisese hariduse omandamata jätmine - 8% Suitsetamine - 5% Depressioon - 4% Vähene füüsiline aktiivsus - 3% Üksindus - 2% Kõrge vererõhk - 2% Ülekaalulisus - 1% Teise tüübi diabeet - 1%

Üks suurimaid dementsuse riskifaktoreid oli lõpetamata keskharidus. Inimestel, kes terve elu õpivad, areneb teadlaste sõnul aju teistmoodi. See võimaldab tekkida ajus reservil, mis aitab sellel toimida ka pärast kahjustust.

Teine suur dementsuse riskifaktor on kuulmise kaotamine keskeas, mis ei võimalda inimesel elada täisväärtuslikku elu ja võib viia üksinduse ja depressioonini, mis on omakorda samuti dementsuse riskifaktorid.

Võtmesõnum tehtud uuringust on et, mis on hea südamele, on hea ajule. Mittesuitsetamine, keha treenimine, tervisliku kehakaalu hoidmine, kõrge vererõhu ja diabeedi ravimine – kõik võivad vähendada ohtu haigestuda dementsusesse ning lisaks ka südame- ja vähihaigustesse.