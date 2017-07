Lastehaigla: batuudiõnnetusi pole vähemaks jäänud

Batuudilt kukkumiste puhul on tüüpilisemad vigastused käe- ja jalauluumurrud, mis võivad vajada tõsisemal juhul ka operatsiooni, rääkis Tallinna lastehaigla kommunikatsioonijuht Tiina Eier.

Juhtub ka kergmemaid õnnetusi. «Traumapunkti valvearstid peavad sageli kuulma, kuidas mitu last läbisegi hüpates viga on saanud, ja seda isegi turvatud ääristega batuutidel,» lausus Eier. Mitmekesi ühel batuudil möllates võib juhtuda, et kellelgi lastest läheb maandumine valesti ja põrkutakse vastu turvavõret, nii et küünarliiges saab viga.

Suviste traumapunkti pöördumiste hulk on Eieri sõnul seotud ilmadega – mida ilusamad on ilmad, seda enam on ka laste traumasid. «Loomulikult saavad lapsed batuutidel viga ka vihmase ilmaga ja siseruumides, kuid enam leiavad need aset päikeselistel päevadel.»

Õnnetused võivad juhtuda nii koduaias kui ka batuudikeskustes, kus peetakse sageli laste sünnipäevapidusid.

Valvearstile dr Jana Krittile meenus näitkes nädalavahetusest õnnetus, kus üks poiss maandus Happy Fly batuudikeskuses jalgupidi kahe batuudi vahelisele põrandale. Arsti sõnul vajas tohtedamist lapse hüppeliiges.