Mees pidi mängima ajuoperatsioonil seitse tundi kitarri

Prasad jättis oma endise töö ja otsustas hakata muusikuks, kuid veidi pärast seda otsust tundis ta, kuidas ta näpud hakkasid valutama, kirjutab news.com.au.

Mees mängis päevas kuni neli tundi pilli. Arstidel läks aega, et saada aru, et probleem pole mitte kätes endis, vaid närvides. Prasad ise arvas alguses, et asi on väsimuses ja ta mängib liiga palju. Mees tegi 15 kuni 20 päevaks pausi, aga märkas pärast seda, et see ei aidanud.

Röntgenpilt mehe ajust. / Newslions / Swns.com / Scanpix

Ta otsis kümme kuud oma probleemile lahendust. Külastas näiteks erinevaid ortopeede ja käekirurge, kuid keegi ei osanud teda aidata. Eelmise aasta augustis jõudis ta lõpuks neuroloogi juurde, kes oskas teda aidata. Arst diagnoosis tal fokaalse düstoonia.

Meest tabasid vastandlikud tunded: ühtpidi oli ta rõõmus, et sai probleemi teada, kuid samas teatati talle, et seda pole võimalik ravida. Lõpuks võttis aga üks teine Jaapanis praktiseerinud arst Prasadiga ühendust ja teatas, et tema saaks teha ajuoperatsiooni, mida Indias varem tehtud pole.

Protseduuri ajal puurisid kirurgid Prasadi koljusse ja panid tema ajusse elektroodi, et teha täpsemalt kindlaks, mis osa ravi vajab. Seejärel tehti ajus n-ö väikseid põletusi, et eri osi ühendada. Kitarrimäng oli selle protseduuri läbiviimiseks väga oluline.

Mees selgitas, et ta pidi arstidele kitarrimängu ajal pidevalt tagasisidet andma. Kuna ajus viidi läbi nn väikseid põletusi, siis pidi ta andma tagasisidet, kas tunneb oma sõrmedes midagi teistmoodi.

Prasad on õnnelik, et ta saab nüüd oma armastatud instrumenti edasi mängida. Pärast operatsiooni mängiski ta kohe veel pool tundi kitarri.