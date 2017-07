Arstidel õnnestus peaaegu uppunud pisitüdruku rasket ajukahjustust ravida

USA lõunaosas Arkansases mullu veebruaris peaaegu uppunud tüdruku rasket ajukahjustust õnnestus ravida tänu hapnikuravile, kirjutab firstcoastnews.com.

Õnnetus juhtus, kui väike Eden Carlson pääses eelmisel aastal oma võredega aedikust ja liikus koduaia basseini poole. Edeni ema, kes arvas, et laps mängib ohutult koos oma vanemate õdede ja vendadega, oli parasjagu duši all. Kui pisitüdruk leiti, siis ta süda enam ei löönud. Selleks ajaks oli ta olnud külmas vees vähemalt kümme minutit.

Arvati, et laps ei jää ellu, kuid ta jäi. Tüdrukul oli raske ajukahjustus - ta ei saanud rääkida ega kõndida. Vanematele öeldi, et ta ei hakka kunagi kõndima, sööma ega ümbritsevale keskkonnale reageerima.

Viis päeva pärast Edeniga juhtunud õnnetust alustas dr Paul Harch New Orleansi meditsiinikoolist lapsel hapnikuravi. Hapnikku manustati tema ninasse kaks korda päevas 45 minuti kaupa. Umbes kuu hiljem alustati Edenil hüperbaarilist hapnikuteraapiat, kus ta pidi hingama puhast hapnikku kindla rõhu all ruumis ja seda viis korda nädalas.

Maikuus juhtus ime: Eden hakkas naerma ning oma käsi, jalgu ja silmi liigutama. Samuti suutis ta rääkida. Praegu suudab ta ise trepist üles minna ja mängida.

Dr Harch rääkis, et lapse kude hakkas uuesti kasvama. Arsti arvates võis see muutus tulla sellest, et seda protseduuri alustati nii väikse lapsega ja tema arengusse sekkuti varakult.

Arstid on koostanud lapse arengu kohta raporti, millega saab tutvuda siit. Pisitüdruku kujunemisega saab end kursis hoida siit.