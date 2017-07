USA naine pettis vähidiagnoosi kohta valetades annetusi välja

Jenifer Jones Gaskin teatas 2014. aastal, et tal on diagnoositud vähk, kirjutab Fox News. Sel ajal algatas Jill Hanns naisele annetuste kogumises veebilehekülje GoFundMe, mille kaudu on kogutud üle 10 000 dollari.

Praegu, kolm aastat hiljem tunneb Hanns, et teda on lolliks tehtud. Hanns muutus valvsaks juba 2015. aasta septembris, enne kui ametiasutused tema kõhutundele kinnitust leidsid.

Politsei ei leia mingeid tõendeid, et Gaskinile oleks tehtud kunagi vähiravi neis haiglates, mida ta ise on välja toonud.

Samas ütlevad ametivõimud, et Gaskinit on keeruline süüdi mõista, sest naine ei tunnista oma tegu jaka GoFundMe annetuste korraldus ei soosi seda.