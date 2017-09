5 märguannet, et keha vaevleb vitamiinipuuduses

Suurema osa vitamiinidest saame kätte toidust, ent kui pidevalt süüa töödeldud toite ja poolfabrikaate ning vähe puu- ja köögivilju, võib ühel hetkel hakata kimbutama vitamiinipuudus. Fox News avalikustab, mis võib hakata kehaga toimuma, kui mõne vitamiini defitsiit on suureks muutunud.

Märk nr 1: lõhenenud suunurgad. Kuivus ja isegi valulikkus suunurkades või huulte ümbruses võib viidata raua, tsingi või B-grupi vitamiinide puudusele. Juhul kui sind ei kimbuta mõni muu haigus, aitab vitamiinipuuduse vastu linnuliha, kala, munade, mereandide, pähklite, läätsede jm söömine. Kuna keha omastab rauda paremini koos C-vitamiini allikaga süües, võiks selle kõrvale tarbida näiteks brokolit, punast paprikat või lillkapsast.

Märk nr 2: punane ketendav lööve näol (vahel ka mujal) või juuste väljalangemine. Neist annab märku biotiini ehk B7-vitamiini puudus. Seda tuntakse ka juuste vitamiinina. Kui organism säilitab suures osas näiteks A-, D- ja K-vitamiinide varusid, siis B7 on vees lahustuv vitamiin ning võib n-ö kaotsi minna. Vitamiinivarusid aitavad tagada muna, lõhe, avokaado, seened, lillkapsas, sojaoad, pähklid, vaarikad ja banaanid.

Märk nr 3: punased või valged aknele sarnanevad punnid, mis tekivad sageli põskedele, kätele, reitele ja tagumikule. Need viitavad oluliste rasvhapete puudusele ning madalale A- ja D-vitamiini osakaalule. Jälgi, et saaksid igapäevatoidust nii küllastunud kui ka küllastumata rasvhappeid ning püüa suurendada just viimaste osakaalu. Selle tarbeks tasub süüa rasvast kala, pähkleid-mandleid, lina- ja kanepiseemneid. A-vitamiini leidub aga rohelistes lehtköögiviljades, porgandites, maguskartulis ja paprikas. Vitamiin D leidub samuti kalatoodetes, ent ainuüksi toidust on seda üsna raske omandada.

Märk nr 4: kihelustunne või tuimus kätes-jalgades. Selle tervisehäda põhjuseks võib olla B-grupi vitamiinide puudus, mis on seotud perifeersete närvide ja nende lõpp-punktidega. Sümptomid võivad olla kombineeritud ka ärevuse, depressiooni või hormonaalse tasakaalu kõikumisega. Toitumise osas võib abi otsida spinatist, sparglist, peedist, ubadest ja mereandidest.

Märk nr 5: tugevad lihaskrambid nii varvastes kui ka säärtes. Mida sagedamini seda juhtub, seda suuremale magneesiumi-, kaltsiumi- või kaaliumipuudusele see viitab. Nende poolest on rikkalikud banaanid, mandlid, pähklid, kirsid, õunad, greip, borokoli ja rohelised lehtköögiviljad.