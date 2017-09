5 mõnusat õli, mis lõõgastavad ja ravivad

Eeterlikke õlisid kasutatakse nii mõndades ravimites, massaažis kui ka aroomiteraapias ning need toetavad keha loomulikku paranemisvõimet, kirjutab Fox. Need on alati looduslikud ning tervele nahale kandes imenduvad kiiresti, kuid pole mõeldud seespidiseks tarbimiseks. Eeterlikke õlisid võib segada või lahjendada baasõlidega (näiteks avokaado-, jojoobi-, kookos- ja mandliõli). Väikelaste peal õlisid kasutades tuleb seda alati lahjendada ning paha ei teeks ka konsulteerimine arstiga.

Järgnevad viis õli on sobilikud kasutamiseks inimesele, kes õli- ja aroomimaailmas on veel üsna võhik, ent soovib neid kasutada mõne tervisehäda leevendamiseks.

Lavendliõli. See on üks tuntumaid õlisid ja seda ka põhjusega. Lavendlil on antibakteriaalne toime, mistõttu võib seda kanda kriimustuste ja putukahammustuste peale, juhul kui tegu pole lahtiste haavadega. Lavendlil on väga rahustav lõhn, mis soodustab lõõgastumist ja uinumist. Näiteks võid lisada mõne tilga õli oma vannivette või padjale - see aitab muremõtted unustada.

Piparmündiõli. Sellel on samuti antibakteriaalne ja jahutav toime. Näiteks on sellest abi kuuma päeva üle elamisel või lihtsalt enda jahutamisel, kui masseerida õliga oma selga, kaela või rinnaesist. Piparmündi aroom võib aidata ka iivelduse vastu. Muus osas sisaldub rahustava aroomiga piparmündiõli veel paljudes tarbeesemetes, näiteks nätsudes, maiustustes, seepides, hambapastades jm. Piparmünti ei salli aga kahjurid, mistõttu võib kodus kappe ja teisi pindu pühkida piparmündiõliga immutatud lapiga.

Eukalüptiõli. Külmetushaiguste ennetamisel ja eemale peletamisel on sellest abi. Kui teed endale kuuma veega auru, võid sinna sisse lisada paar tilka eukalüptiõli, mis vabastab hingamisteed. Veel võib natuke õli kanda ka salvrätikule, mida nuuskamiseks kasutad. Kui õliga liiale minna, muutub selle lõhn samas üsna vängeks, seega ei saa seda üle doseerida.

Teepuuõli. Koos baasõliga segatult võib teepuuõliga tupsutada haavu (mitte lahtisi) ning putukahammustusi, aga isegi kõõmaseid kohti juuksepiiril. Kookosõli ja aaloegeeliga kokku segades saab sellest aga mõjukas vahend aknega võitlemisel. Samas sobib teepuuõli koos veega segatuna ka üldpuhastusvahendiks.

Rooma kummeli õli. See on leebem ja mõnusama, rahustava lõhnaga kui teepuuõli ning sobib just väga õrnale nahale aknest vabanemiseks. Kuna kummeliõlil on põletikuvastane toime, siis koos kookosõliga segatuna võib see aidata ka leevendada mähkmelöövet ja ekseemi, kuid selles osas tuleb siiski arstiga konsulteerida.