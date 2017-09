Tarkusehambad tulevad: kuidas koduste vahenditega valu ja paistetust alandada?

Tarkusehammaste kasvamine võib põhjustada valu, tundlikkust ja ebamugavust. Lõpuks parandab neid probleeme tarkusehammaste eemaldamine, kuid senikaua saab abi erinevatest käsimüügiravimitest ja kodustest leevendajatest, kirjutab Medical news today.

Tuimestav geel

Tuimestav geel võib aidata igemete valu vähendada. Need geelid on olemas käsimüügis ning sisaldavad aktiivset koostisosa benzokaiini. Enamik hambageele määritakse otse põletikulistele igemete, kuid esmalt on oluline lugeda pakendi infolehte. Samuti on võimalik bensokaiini vastu allergiline olla.

Ibuprofeen

Ibuprofeen on käsimüügis olev valuvaigisti, mis aitab põletikku vähendada. Võttes soovitatud koguse ibuprofeeni, võib ebamugavustunne kaduda. See võib samuti igemepõletikku vähendada, mis tarkusehammaste kasvamisega kaasneda võib.Jääkott

Jää

Jääkoti panemine lõuale aitab paistetust alandada, mis omakorda vähendab valu. Jääl on ka tuimestav toime. Rätiku sisse mässitud jääkotti võib hoida lõua vastas kuni 15 minutit. Jääkotti võib uuesti kasutada umbes 15 minutiliste pausidega, kuni valu väheneb.

Soolveega loputamine

Soolveel on naturaalsed desinfitseerivad omadused. Mõnikord on valu põhjuseks just tarkusehamba ümber olevasse katkisesse igemesse kogunenud bakterid. Soolvee tegemiseks tuleks värskelt keedetud klaasis vees lahustada mõni supilusikatäis soola. Kui vesi on kergelt jahtunud võib sellega mõni minut suud loputada ning siis soolvesi välja sülitada. Seda tegevust tuleks korrata kaks kuni kolm korda päevas või kuni valu annab järele.

Nelk

Nelgil on naturaalne tuimestav toime, mistõttu on sellest abi valu vähendamisel. Koduseks abivahendiks võib kasutada tervet nelki või nelgiõli. Kasutades nelgioksa tuleks panna see valutavale kohale ja hoida seda seal ilma närimata kuni valu väheneb. Nelgiõli kasutades tuleks vatitupsule kanda mõni tilk õli ning panna õliga vatt valutekitava koha peale, kuni valu väheneb.

Sibul

Sibulal on põletiku- ja mikroobidevastased omadused. Lõika tükk sibulat ja näri seda suu poolel, mis valutab. Jätka närimist mõne minuti jooksul või kuni valu väheneb. See aitab sibulamahlal igeme sisse minna ja põletikku vähendada.

Teekott

Teekoti peaks panema suhu ainult siis, kui see on täielikult jahtunud. Tees sisalduvatel tanniinidel on antibakteriaalsed ja põletikuvastased omadused. Seetõttu alandavad need paistetust ja võitlevad bakteriaalse põletikuga. Et kasutada musta teed koduse ravivahendina, tuleks teha tass teed ja panna see jahtuma koos teekotiga. Kui tee on külmaks läinud, võib teekoti välja võta ning suus valutavale kohale asetada.