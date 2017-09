Mees, pane tähele: ülekaalulisus kisub sperma kvaliteedi alla

Teadusajakirjas Andrologia avaldatud uuringust selgus, et meeste tervisenäitajatel ja sealhulgas kaalunumbril on lapsesaamisel olulisem roll, kui seni arvatud, kirjutab Independent. Teadlased leidsid nimelt, et ülekaal võib negatiivselt mõjutada seemnerakkude kvaliteeti.

Uuring, millesse kaasati 1285 meest, põhineb arvutipõhisel sperma analüüsil. Selgus, et ülekaal ja rasvumine olid seotud spermatosoidide väiksema arvu, kontsentratsiooni ning liikuvusega ehk kokkuvõttes oli ülekaaluliste meeste sperma igas mõttes ebakvaliteetsem.

«Rasvunud meeste heaolu, aga ka reproduktiivtervise näitajad on märksa rohkem kahjustatud nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt. Meie uuringutulemused näitavad, et veel enne, kui viimases hädas plaanitakse pöörduda viljatusravile, võiksid mehed proovida teha jõupingutusi tervislikuma kehakaalu osas,» tõdes uuringut juhtinud dr Gottumukkala Ramaraju.

Ka varasemad uuringud on viidanud, et isegi väike ülekaal võib mängida rolli lapsesaamises, ent seda pigem naiste puhul. Põhjus on selles, et ülekaal häirib naise hormonaalset tasakaalu, mis omakorda mõjutab tema ovulatsiooni ja fertiilsust. Samuti esineb ülekaalulistel naistel sagedamini menstruaaltsükli häireid, mille puhul võib rasestumine kauem aega võtta või häiritud olla.