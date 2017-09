Arutelu koht: kas riigil oleks tagada tasuta arstiabi kõigile

Ministri sõnul tuleb muudatusega kaasnevaid tulu ja kulu hoolikalt rehkendada. «Ühelt poolt on see täiendav kulu, aga kui me suudame neid (ravikindlustuseta –toim) inimesi pidevalt meditsiinilise jälgimise all hoida, hoiame kokku selle 10 miljoni pealt, mis riigil kulub vältimatu meditsiiniabi andmiseks,» sõnas minister. Ta lisa, et kui inimene vajab vältimatut abi, siis on sellega kaasnevad kulud liiga kõrged, kuna abi pole saadud õigeaegselt ning ka ravi tulemus ei ole seetõttu hea.

«Tervishoiusüsteemi vaates on katkematu ravikindlustus väga oluline selleks, et ravi oleks järjepidev,» toonitas Ossinovski. Seni on räägitud, et ravikindlustuseta inimesed saaksid perearsti jutule ilma maksmata. «Aga siis tekib küsimus , et kui tal on vaja eriarstiabi, mis me siis teeme,» lisas Ossinovski.

Pika vinnaga otsus

Kuna analüüsi alles tehakse, ei soovinud minister võimalikku tervishoidu puudutavat rahastamise muudatusest rääkida. Ta kinnitas, et kindlasti jääb alles haigekassa avalik-õigusliku süsteemina. «Töötavate inimeste pealt makstakse sotsiaalmaksu samamoodi edasi, aga küsimus, kuidas haigekassale kompenseeritakse nende eest, kel praegu ravikindlustust ei ole,» rääkis Ossinovski. Ta lisas, et ilmselt kõige mõistlikum lahendus on eraldada selleks raha riigieelarvest. «Kas mingi plokksummana või siis konkreetsete teenuste eest, nagu praegu makstakse ravikindlustamata inimeste vältimatu abi arvete pealt, see on tehniline küsimus,» ütles ta.

Ossinovski sõnul ei saa senist ravikindlustussüsteemi nö «hoo pealt» muuta. «See ei ole teema, millega ma homme valitsusse lähen, see on pika vinnaga otsus ja põhimõtteline muudatus,» sõnas ta. Kindlasti ei hakka sellega tegelema praegune valitsus, vaid see jääb järgmise ülesandeks.

«Aga see on diskussioon, mida ühiskonnas ei ole peetud, kuigi on räägitud, miks üks või teine grupp on jäänud ravikindlustuseta,» sõnas ta.

Inimlik probleem

Endise sotsiaalministri, samuti SDE-sse kuuluva Eiki Nestori sõnul on lõviosal Eesti inimestel ravikindlustus olemas, sest nende eest maksab sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa tööandja, nad maksavad FIEna seda ise, on kindlustatud seaduse alusel (lapsed, pensionnärid), nende eest tasub sotsiaalmaksu riik. Vaatamata sellele jääb mingi hulk inimesi ikkagi ravikindlustuseta.

«Eelkõige on probleem inimlik, sest inimene vajab arsti, tal ei pruugi olla küllaldaselt selleks raha ja jääb arstiabita,» sõnas Nestor. Ta lisas, et samas on küsimus ka tervishoiu ökonoomikas. «Ravikindlustamata inimesed jõuavad arsti juurde pahatihti alles siis, kui häda juba väljakannatamatu,» selgitas Nestor. Nende varasem ravi oleks olnud vajalikum, inimlikum ja ka odavam.

«Pluss tung EMOsse erakorralise arstiabi järgi, kus ei tee me vahet (ega saagi ja tohigi teha), kas inimene on kindlustatud või mitte. Kas konkreetse pöördumise korral, kas tegu on erakorralise või korralise vajadusega, ei ole ju asi alati kohe selge,» sõnas Nestor. Nii tekib olukord, kus ravikindlustatu läheb perearsti juurde võib olla sama tervisehädaga, millega ilma kindlustuseta inimene pöördub EMO-sse. Samas on EMOsse pöördumine oluliselt kulukam.