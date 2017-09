Kui suure summa eest on hambaravihüvitist kasutatud?

Haigekassa teatab, et täiskasvanute hambaravihüvitist on vähem kui kolme kuuga kasutanud 25 tuhat inimest üle ühe miljoni euro eest.

Kõige enam on täiskasvanute hambaravihüvitist kasutanud Harju, Lääne-Viru ja Tartu maakonna elanikud. Nendes maakondades on ka kõige rohkem haigekassaga lepingu sõlminud teenusepakkujaid.

Hüvitatud summa maakonniti. / Kuvatõmmis haigekassa kodulehelt

Täiskasvanute hambaravihüvitist saab kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud arsti juures, hetkel ligi 140 hambaravikabinetis üle Eesti. Seda, kas arst on sõlminud vastava lepingu, tasub alati aega kinni pannes kliinikult küsida või vaadata haigekassa kodulehe kaardirakenduselt.

Igas linnas hambaravihüvitist kasutada ei saagi ning näiteks Lääne maakonnas on ainult üks teenusepakkuja Haapsalu linnas

Teenusepakkujad Lääne maakonnas. / Kuvatõmmis haigekassa kodulehelt

Tartumaal ja Harjumaal on aga teenusepakkujaid palju, siiski koondub enamik neist maakonna keskustesse.

Teenuseosutamise kohtade arv Tartu maakonnas. / Kuvatõmmis haigekassa kodulehelt

Teenuseosutajate arv Harju maakonnas. / Kuvatõmmis haigekassa kodulehelt

See, et teenusepakkujad on koondunud suurematesse keskustesse, tingib ka vajaduse kasutada hambaravihüvitist pigem mõnes teises maakonnas, kui enda elupaigas. Kõige rohkem on selleks vajadust näinud Põlvamaa ja Viljandimaa elanikud, kus üle poole inimestest on kasutanud hüvitist teises maakonnas.

Hüvitise kasutamine kindlustatu elukoha järgi. / Kuvatõmmis haigekassa kodulehelt

30-eurost hüvitist saab kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni 50% hambaraviarve eest tasumiseks ning teise (vähemalt) poole summast tasub patsient ise.

Rasedad, alla üheaastase lapse emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, üle 63aastased eakad ning suurenenud hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1. juulist hambaravihüvitist 85 eurot aastas ning nemad tasuvad raviarvest alati vähemalt 15% ise.

Mõlema summaga hüvitist on üle Eesti rakendatud võrdlemisi võrdselt. Jõgeva ja Pärnu maakonnas on aga 85 eurost toetust kasutanud ligi poole rohkem kui 30 eurost.