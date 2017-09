Keelatud ainete nimekiri täieneb kolme ohtliku narkootikumiga

Tänavanimedega «SGT-78» ja «Honey Cognac», tuntud ainet reklaamitakse kui seaduslikku narkootikumi ja aseainet kanepile. Aine tarvitamisega on seostatavad 10 surmajuhtumit ning viis tõsist tervisekahjustust Ungaris ja Rootsis eelmisel aastal.

Teist ainet reklaamitakse tarvitajatele kui LSD seaduslikku analoogi, mis oma toimelt on tugevam kui peremeesaine LSD. Selle teadaolevad negatiivsed kõrvaltoimed on tugev iiveldus, tahhükardia, hüpertoonia, lihaskrambid ja mitmed muud sümptomid.

Kolmandat, pulbri ja tablettidena turustatavat kesknärvisüsteemi stimulanti turustatakse erinevatel internetilehekülgedel teaduslikul eesmärgil kasutamiseks mõeldud ainena, kuid tarvitajatele reklaamitakse kui etüülfenidaadi seaduslikku analoogi.

Ainete narkootiliste ja psühhotroopsete ainete esimesse nimekirja lisamise eesmärk on piirata nende laiemat levikut ja kättesaadavust, kuna ained kujutavad tõsist ohtu rahva tervisele. Nende ainetega ei ole tehtud kliinilisi uuringuid inimestel ning ainete farmakokineetilised ja farmakodünaamilised omadused ja toksikoloogiline profiil on teadmata. Ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht neid üle doseerida, kuna ohutud annused ei ole teada.

Ettepanekus toodud uutel psühhoaktiivsetel ainetel puudub teadaolev meditsiiniline kasutusala ning nende tarvitamine on seostatav tervisekahjustuste ja surmajuhtumitega kogu maailmas.