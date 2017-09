PERH avas patsientidele mugavama sissepääsu haiglasse

Alates septembrist saavad Regionaalhaigla patsiendid ja nende lähedased parkida kahetasandilises parklas, haiglasse sisenemiseks on avatud uus peasissepääs ning kaasajastatud haiglaesist parki.

Regionaalhaigla ülemarsti Andrus Remmelga sõnul leevendab äsja avatud kahetasandiline parkla märkimisväärselt probleemiks olnud parkimiskohtade nappust. «Suurt tähelepanu oleme pööranud erivajadustega inimeste mugavusele, haiglasse viivad ülekäiguteed ja jalgrajad on liikumiseks sobivaks ehitatud ning peasissepääsu juurde on loodud erivajadustega patsientide vajadustest lähtuv parkla,» sõnas Remmelgas.

Invaparklas, mis asub samal tasandil peasissekäiguga, on erivajadustega inimeste tarbeks parkimiskohti kokku 18, sh üks parkimiskoht invataksole. Lisaks on hoone peasissepääsu ees 3 peatumiskohta patsientide sõidukist väljumiseks. Invaparkla on puudega inimese sõiduki parkimiskaardiga parkivatele patsientidele tasuta. «Liikumisraskustega patsientidel soovitame kasutada peaukse ees olevaid samal tasapinnal asuvaid parkimiskohti, sealt pääseb uutest liugustest otse haiglasse,» lisas dr Remmelgas.

Uues parklas on kokku 89 uut parkimiskohta, lisaks on jätkuvalt klientide kasutuses senine kliendiparkla hoone küljel, kus on 124 parkimiskohta. Ehitusprojekti käigus kaasajastati ka haigla esine park. Säilitati olemasolevat kõrghaljastust, istutati juurde hulgaliselt põõsaid ja lisati istumiskohti.