Euroopa akadeemiate teadusnõukogu: homöopaatia kasutamine võib teha tõsist kahju

EASAC avaldas 12-leheküljelise avalduse, kus võttis kokku laiaulatusliku uurimistöö ja jõudis järeldusele, et homöopaatia on teaduslikult ebausutav ja põhjustab patsiendil vaid platseeboefekti. Homöopaatia põhineb arusaamal, et sarnane ravib sarnast ning usub, et veel on mälu.

Nõukogu lisas, et homöopaatilised preparaadid võivad olla ohtlikud, sest võivad viivitada korraliku arstiabini jõudmist.

Organ soovitas Euroopa Liidul kehtestada homöopaatide eksitavatele reklaamidele eeskirjad, lõpetada homöopaatiliste preparaatide varustamine ja nõuda, et homöopaatiliste toodete siltidel oleks selgelt märgitud koostisosad ja nende kogus.

Homöopaatia kasutab tugevalt lahjendatud aineid, mis põhjustavad haiguse sümptomeid, lootes sellega haigust ravida. Selle tööstus Euroopa Liidus oli 2015. aastal väärt umbes miljard eurot. Teraapia on läänemaailmas populaarseks muutunud ning tööstuse väärtus kasvab iga aasta 6 protsenti.

Homöopaatia põhineb ideedel, mida arendas 1790. aastatel saksa arst Samuel Hahnermann. Arvatakse, et homöopaatilised preparaadid pakuvad leevendust paljudele haigustele, näiteks ärevusele ja astmale. Usust hoolimata ei ole tõendeid, et see ravimeetod toimiks. Küll aga pakuvad näiteks Suurbritannia haiglad homöopaatiat ning 90 000 naela haigekassa eelarvest läheb homöopaatiale. Ka Eestis müüakse apteegis homöopaatilisi preparaate.

Eelmisel aastal teatas USA Föderaalne Kaubanduskoda (FTC), et hakkab homöopaatiliste toodete siltidele kehtestama karme standardeid, mille hulgas peab sildil olema selgelt märgitud, et puudub teaduslik tõestus, et toode toimib.

Loe homöopaatiliste preparaatide ja ravimite erinevuse kohta siit.