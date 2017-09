Mida süüa ja mida vältida, et kolesteroolitase lakke ei tõuseks?

Kolesteroolitaset kehas saab reguleerida juba pelgalt sellega, mida sisse sööd, kirjutab health.harvard.edu. Näiteks kui piirad liha tarbimist (ja eelistad lahjemat linnuliha) ning suurendad puu- ja köögiviljade ning täisteratoodete osakaalu menüüs. Oma osa kolesterooli vähendamiseks annab ka küllastunud rasvade (leidub lihas ja piimatoodetes) ning transrasvade (leidub eelkõige hüdrogeenitud õlides) tarbimise piiramine.

Järgnevalt neli sammu, mida teha oma menüüs kolesterooli alandamiseks.

Küllastumata rasvad olgu esikohal. Need leiduvad rasvases kalas, pähklites, seemnetes ja mõningates köögiviljades, näiteks avokaados ning on vajalikud organismi igapäevaseks toimimiseks. Menüüs võivad olla küll ka küllastunud rasvade allikad – piima- ja lihatooted, või jm –, ent nende osakaal päevamenüüs pole hädavajalik. Päevas peaks piisama paarist portsjonist liha- ja piimatoodetest. Transrasvu sisaldavad tooted (küpsetised, kiirtoidud, osad margariinid) võib aga menüüst hoopis välja jätta või piirata, sest need midagi organismile juurde ei anna.

Rohkem vesilahustuvaid kiudaineid. Neid leidub puu- ja köögiviljades, kaeras, linaseemnetes ja kaunviljades ning need toimivad justkui organismi puhastajatena. Veel on aga neil hea omadus hoida kolesteroolitase kontrolli all, kui need on üheks osaks tervislikust toitumisest.

Lisa menüüsse taimseid steroole ja stanoole. Need looduslikult esinevad ühendid sarnanevad struktuurilt kolesteroolile, mis tähendab, et neid süües aitavad nad piirata kolesteroolikogust, mis kehasse imenduda võib. Neid leidub muuhulgas õlides, pähklites-seemnetes, teraviljas jm.

Leia endale sobilik dieet/toitumine. Kui kolesteroolitaset on vaja vähendada, tuleb meeles pidada, et igaühele samasugune dieet või toidud ei sobi. Selleks võiks proovida mitut lähenemist ning leida sobiliku, mis kolesterooli reaalselt ka vähendab ning samas organismile istub. Vajadusel tuleb appi kutsuda spetsialist.