Kuidas muuta sügistalve hooajal oma harjumusi, et püsida terve ja rõõmus

Valgus- ja pimedusperioodide erinevused mõjutavad meie kehasisest tsirkadiaanrütmi. See rütm, mis kontrollib vererõhku, kehatemperatuuri ja ajataju, tagab, et meie keha töötab nagu peenhäälestatud masinavärk, kirjutab Tervise Arengu Instituudi spetsialist Liis Kambek terviseinfo blogis.

1. Söö rohkem D-vitamiinirikkaid toite

Tervete luude, kaalu hoidmise ja immuunsüsteemi tugevdamise tagamiseks on oluline igapäevasest tõidust piisavalt D-vitamiini saada. Talvisel külmaperioodil ja gripihooaegadel on see eriti vajalik enesekaitsevahend.

Eesti riiklike toitumissoovituste kohaselt on soovitav süüa kala vähemalt kaks korda nädalas. Sõltuvalt vanusest ja soost on D-vitamiini tarbimissoovitus 10–20 µg päevas. Head loomulikud D-vitamiini allikad on lõhe, räim, sprotid, heeringas ja muu rasvane kala. Nädalase soovitusliku D-vitamiini koguse täidab näiteks 150 grammi lõhet ehk üks tavaline lõhesteig.

2. Jätka trenniga

Oleks kasulik, kui jätkad trenniga ka talvel, et hoida oma taljejoont ja head tuju. Valguse vähenemisega kaasneva energiapuudujäägi saab edukalt teha tasa trenniga. Külmaga väljas treenides on oluline soe riietus ja ettevaatlik tuleb olla libedaga. Jooksmine on alati lõbusam koos kaaslasega.

3. Jälgi oma kaalu

Septembri ja oktoobri vahemikus võtavad inimesed igal aastal juurde 0,5–2,5 kilogrammi. Kuigi see ei tundu nii suur, on see aastate peale summeerides suurema kaalutõusu põhjustaja. Ühtlasi aeglustub meie ainevahetus peale täisealiseks saamist iga aasta. Iga-aastane kaalutõus ja ainevahetuse aeglustumine on ülekaaluliseks saamise kindel valem. Selle vältimiseks jälgi oma kaalu iganädalaselt läbi aasta, pidades silmas, et sügis ja talv on olulisemad riskiperioodid.

4. Söö rohkem liitsüsivesikuid

Päevade pimenedes võime kannatada depressiooni kerge vormi all, mida nimetatakse ka talvedepressiooniks. Süües süsivesikurikkaid toite, toodab meie keha loomulikku hea enesetunde loojat – serotoniini. Mida rohkem serotoniini me keha toodab, seda paremini end tunneme.

Kõige tervislikum on süüa toite, mis sisaldavad liitsüsivesikuid, imenduvad meie organismis aeglasemalt ning tagavad ka stabiilsema veresuhkru taseme läbi päeva. Maiustuste ja suhkru asemel on kasulikum süüa täisteraputru, pruuni riisi ja tärkliserohkeid köögivilju nagu kartul, oad ja ka läätsed.