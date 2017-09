Miks silmad tõmblevad?

Kaks kõige sagedasemat põhjust silmade tõmblemiseks on stress ja unepuudus. Seisundit võib põhjustada ka liigne kofeiin, alkohol ja nikotiin, kirjutab Health.

Samuti võib silmade tõmblemise taga olla silmade kuivus, mis võib omakorda tulla näiteks vananemisest, ravimitest või harvemal juhul autoimmuunsest haigusest.

Tõmblus silmas võib olla ka mõne silmahaiguse sümptom, näiteks võib see viidata glaukoomile, silmalaugude põletikule, uveiidile või sarvkesta hõõrdumisele.

Tõmblused on enamasti healoomulised ja peaksid kestma ainult mõni nädal. Pikaajaline silmatõmblus võib aga viia suurema ärevuseni, mis ei lase tõmblusel vaibuda.

Siiski tuleks arsti poole pöörduda kohe, kui silmatõmblus jääb kestma väga pikaks ajaks, kui esineb topeltnägemist, pupill on ebakorrapäeane või tõmblus esineb väljaspool silma. Väga harvadel juhtudel on silma tõmblemine märk tõsisest haigusest nagu Belli paralüüs ehk näonärvi halvatus, Polüskleroos või Tourette´i sündroom.

Elustiili muutused ravivad tihti silmade tõmblemist. Kui kahtlustad, et süüdi on stress või väsimus, siis kanna hoolt piisava une eest ning proovi lõdvestustehnikaid nagu meditatsioon ja jooga. Samuti võib olla kasu kohveiini ja alkoholi tarbimise piiramisest. Kui põhjuseks on kuivsilmsus, saab leevendust käsimüügis olevast kunstpisarast.

Kindlasti on oluline jälgida, kui palju veedad aega elektroonikaga ning soovitatav on iga kümne minuti tagant oma silmadele puhkust anda. Et silmalihaseid lõdvestada, sule korraks ning vaata kaugelasuvat objekti. Sarnaseid pause tuleks teha ka lugedes või üks kõik millisel silmipingutaval tegevusel.