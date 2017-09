Kuus inimest põhjendavad, miks nad end gripi vastu ei vaktsineeri

Küsisime kuue inimese põhjendust, miks nad end gripi vastu ei vaktsineeri ja palusime terviseametil (TA) nende põhjendusi kommenteerida.

1. Ei ole kunagi gripi vastu lasknud end vaktsineerida ja ei tunne selleks vajadust. Püüan tervislikku ja mitmekülgset toitu tarbida ja võimalikult palju liikuda ning looduses viibida. Ka kättepesemine tihti aitab palju, et haigusest hoiduda!

TA: Kui inimene on terve, tööealine, tugeva immuunsusega, tema peres ei ole väikelapsi, tõsiste krooniliste haigustega või vanemaealisi hooldust vajavaid lähedasi, siis tõesti võib piisata sellest, et ta hoolitseb ise igakülgselt oma tervise eest.

2. Vanasti, enne vaktsineerimist, tehti proovisüst naha alla, kui see läks punetama, siis see vaktsiin ei sobinud. Nüüd tehakse süst ja kuidas inimesele see mõjub, ei tea keegi. See on üks põhjus, teine on rahaline põhjus.

TA: See, millest inimene räägib, oli allergia test. Praegused vaktsiinid ei sisalda enam elusviirust, vaktsiinid on turvalised ja ohutud. Vaktsineerimine on vastunäidustatud ainult neile, kellel on teadaolev tugev allergia munavalgu vastu või on esinenud varasemalt tugev reaktsioon mõne vaktsiini komponendi vastu. Vaktsineerimine hoiab ära rasked tüsistused ja surmajuhud. Gripi vastu vaktsineerimine on tasuline, aga haigestumise järel ravimite ostmine ja ravi võib kujuneda veel kulukamaks.

3. Ei vaktsineeri lihtsal põhjusel, kuna peale vaktsineerimist tõuseb kõrge palavik ja olen lihtsalt haige, kuigi mul seda tavaliselt ei esine.

TA: Gripivaktsiin ei sisalda elusviirust ja seega ise haigust esile ei kutsu. Kui vaktsineerimine langeb aega, mil viirused on juba ringluses, võib haigestuda enne kui tekib vaktsiini kaitsev toime. Immuunsus kujuneb välja kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Seepärast soovitame inimestel vaktsineerida end aegsasti, parim aeg on selleks praegu.

4. Milleks? Gripivorme on mitu, kuid vaktsiin ühe vastu – sööge vitamiine ja olete terved.

TA: Gripivaktsiin sisaldab üldjuhul kaitset kolme enamlevinud gripiviiruse vastu. Sellest hooajast on saadaval uus vaktsiin, mis annab kaitse koguni viiruse tüve vastu. Lisaks vaktsineerimisele tuleks alati järgida tervislikke eluviise.

5. Kui tasuta saab, siis jah, raha eest, ei.

TA: Üldjuhul on gripivaktsiin tõesti tasuline, va juhtudel kui tööandja võtab selle kulutuse töötajate eest oma kanda.

6. Ei, mürki ei võta.

TA: Vaktsiinid on turvalised ja oluliselt ohutumad ravimitest, millega gripihooajal sageli liialdama kiputakse.