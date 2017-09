Põhjapanev uuring: väljaheide näitab kaalulangetuse edukust

Sellise tulemuseni jõuti Taani Kopenhaageni ülikooli toitumise, treeningu ja spordi osakonnas läbiviidud uuringus, vahendab Med24 Eurekalert ajakirjas International Journal of Obesity avaldatud artiklit.

«Inimese soolebaktereid on seostatud üha enam esineva ülekaalulisuse ja rasvumisega ning teadlased on hakanud uurima, kas soolebakterid võivad ülekaalulisuse ravis kaasa aidata. Alles nüüd jõudsime läbimurdeni, mis näitab, et teatud bakteriliikidel on otsustav roll kaalureguleerimises ja kaalulanguses,» teatas professor Arne Astrup, kes on toitumise, treeningu ja spordi osakonna juhataja Kopenhaageni ülikoolis.

Leiti, et kahe soolebakterikoloonia omavaheline suhe määrab ära, kas ülekaalulised inimesed langetavad kaalu, kui järgivad dieeti, mis on koostatud Taani riiklike toitumissoovituste järgi, sisaldades suures koguses puu- ja köögivilju, kiudaineid ja täisteratooteid.

«Uuringust nähtub, et ligi pool populatsioonist langetab kaalu, kui nad söövad riiklike toitumissoovituste järgi ja söövad rohkem puuvilju, köögivilju, kiudaineid ja täisteratooteid. Teine pool ei paista saavat sellest dieedist kaalu osas mingit kasu,» räägib Mads Fiil Hjorth Kopenhaageni ülikoolist. Seega peaksid viimased proovima teisi dieete ja järgima soovitusi olla kehaliselt aktiivne.

Teadlased rõhutavad, et tulemusi on kinnitanud juba kaks eraldiseisvat uuringut, mistõttu on nad kindlad, et need on usaldusväärsed.

Loe pikemalt Med24 portaalist.