Pärast infarkti või insulti apiriiniravi pooleli jätta ei tasu

Inimesed, kellele arst on määranud aspiriiniravi peale infarkti või insulti, peavad iga päev väikse doosi aspiriini võtma. Hiljuti avaldatud uuring näitas, et see vähendab südameprobleeme kolmandiku võrra, vahendab Time.

Esmaspäeval ajakirjas Circulation avaldatud uuring näitas, kui riskantne aspiriiniravi katkestamine võib olla. Jälgiti 601 000 inimest, kes võtsid iga päev madala koguse (80mg) aspiriini, et ennetada südamehaigusi ja insulti. Kolm aastat peale uuringu algust oli neil, kes lõpetasid mingil põhjusel aspiriini võtmise 37 protsenti rohkem südameprobleeme, sealhulgas ka infarkti ja insulti.

Kuigi ei ole üllatav, et aspiriiniravi katkestamine suurendab südameprobleeme, ütlevad eksperdid, et paljud inimesed võtavad mitu kuud peale infarkti kohusetundlikult aspiriini, kuid lõpuks loobuvad ravimi võtmiseks umbes pooled.

«Patsiendid ei loo tihti seost madalama infarkti- ja insuldiriski ja aspiriini vahel, sest see on käsimüügiravim ning mõnikord unustatakse lihtsalt oma varusid täiendada, kui see otsa saab,» ütles Ameerika Südame Assotsiatsiooni pressiesindaja dr Nieca Goldberg.

Uuringu tulemused näitavad, kui oluline südamehaiguste ennetaja aspiriin on. Arstid usuvad, et aspiriin võib ennetada trombide teket, sest ei lase trombotsüüdidel kokku koonduda. Samuti vähendab see põletikku, mida seostatakse paljude krooniliste haigustega, sealhulgas südameprobleemidega.