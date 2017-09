Suurbritannia mehe kopsupildilt avastati 40 aastat tagasi hingetorru sattunud mänguasi

Töömees Prestonist, Suurbritanniast oli mures, et tal on vähk, kui ta kopsupildil oli tundmatu mass. Tema hirmud vaigistas aga testitulemus, mis näitas, et tükk oli hoopis väike mängukoonus, mille mees oli lapsena alla neelanud, vahendab Independent teadusajakirja BMJ Case Reports.

47-aastane mees, kes oli suitsetanud umbes 30 aastat, külastas arsti peale seda, kui oli umbes aasta aega kollast lima köhinud.

Uuring, mis pidi tema sümptomite põhjuse kindlaks tegema näitas, et mehel oli kopsus vari. Siiski leidsid testid Prestoni Kuninglikus haiglas, et vari kopsupildil oli tekkinud lastemängukomplektist pärit väiksest liikluskoonusest. See tuletas mehele meelde, et ta sai oma seitsmendaks sünnipäevaks mängukomplekti.

Mehe kopsust leitud mängukoonus. / BMJ case reports

Arstid olid imestunud, kuidas koonus oli märkamatuks jäänud. Nad arvasid, et see on esimene teadaolev juhtum trahheobronhhialsest võõrkehast, mis oli tähelepanuta jäetud 40 aastaks.

Tavaliselt märkavad vanemad, et laps on väikse asja alla neelanud, sest ta köhib või ei saa hingata. Arstid arvasid, et kuna mees tõmbas mänguasja hingetorru nii noorelt, siis arenesid tema kopsud selle ümber.