Hea teada: millest annavad märku sügelevad rinnanibud

Portaal MedicalNewsToday teeb ülevaate, miks rinnanibud sageli sügelust tekitavad ning milliste sümptomite puhul peaks rindade ja nibude tervise osas eriti tähelepanelikuks muutuma.

Rasedus. Hormonaalsed muutused naise kehas, sealhulgas ka rinnanäärmete laienemine ja suurenenud verevool rindades võivad ka nibud sügelema ajada. Samuti võib naine tunda nibudes tuimust, valulikkust või tundlikkust. Rasedusega seotud nibuvalusid saab leevendada looduslike kreemidega, mis sisaldavad E-vitamiini, kakaovõid või lanoliini. Ka rinnahoidja võiks olla selline, mis tugevalt vastu nibu ei hõõru ning tagab õhu liikuvuse. Samuti on kasu sellest, kui riideid pesta looduslike pesuvahenditega – nii ei jõua nahale kahjulikud kemikaalid.

Atoopiline ekseem. See on krooniline nahapõletik, millega kaasnevad kuiv nahk, punnid või villid ja piinav sügelus. Nii nagu teistelegi kehaosadele, võib see tekkida ka rindadele. Kui naine on varem juba ekseemi põdenud, on tõenäoline, et see tuleb uuesti rinnaga toitmise ajal. Ekseem tekib enamasti kokkupuutest allergeenidega. Ekseemi saab kontrolli all hoida, kui vältida allergeene ja muid nahka ärritavaid tegureid, kasu on ka niisutavatest kreemidest, mõnel puhul tuleb tarvitada antibiootikume või antihistamiinikume.

Pärmseen. Ka see võib välja lüüa rinnaga toitmise ajal ning annab endast märku tundlikkust, punetust, kuivust, vahel ka valget löövet või isegi põletavat sügelust tekitades. Raviks kasutatakse erinevaid kreeme ja suukaudseid ravimeid. Abi on ka sellest, kui vahetada rinnahoidjaid või -patju regulaarselt ning hoida rinnad kuivana, et seen ei leviks niiskusega.

Nahaärritus sportlastel. Aktiivsetel treenijatel esineb vahel nibude kuivust, sügelust ja punetust, sest trenni tehes ja higistades hõõrduvad nibud vastu riideid. Suurem tõenäosus nibu vigastada on siis, kui spordid ilma rinnahoidjata, kannad puuvillaseid riideid või tegutsed rohkem talvekuudel, mil nibud reageerivad jahedale temperatuurile. Kui nibud muutuvad seepärast valulikuks, tuleb trennis nende paranemise ajaks väike paus teha. Spordiriided, eriti rinnahoidja olgu pehmest ja nahasõbralikust riidest. Sagedane treenija võib appi võtta ka spetsiaaled veekindlad nibude jaoks mõeldud teibid.

Millal peaks arsti poole pöörduma?

Suuremad ohumärgid on kahtlemata kollane või verine eritis rindadest ja paksenenud nahk. Harva kaasneb sügeluse ja nahaärritusega ka Paget’ tõbi, mille puhul esineb rinnal ekseemitaoline lööve. Oluline on arsti poole pöörduda igal juhul, kui märkad kehal silmatorkavaid kõrvalekaldeid ega oska nende põhjust aimata.