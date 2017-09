Toitaineterikas jook Your PopUp Meal võitleb kahjulike toitumisharjumustega

Miks on oluline hommikuti korralikult süüa ning lõunaid mitte vahele jätta saadki järgnevast artiklist lugeda.

Hommikusöök

Mida paremini toimib ainevahetus, seda tervem on inimene. Tark inimene soovib, et ainevahetus toimiks laitmatult juba hommikul peale ärkamist. Seetõttu on ülitähtis, et hommikusöök pakuks ainevahetuse jaoks parima toitainelise kompositsiooni - st ta peab andma piisava ning seejuures kvaliteetse osa kogu päeva toitainete vajaduste tagamisse.

Kahjuks inimesed kas ei söö hommikuti üldse või kui söövad, siis puudulikult - st me sööme kas valesid toite või mittepiisavalt õigeid toite. Näiteks 12% Eesti inimestest ei söö üldse hommikusööki.

Lihtsustatud võrdluseks on sarnasus auto mootoriga – kui me jätame enne auto kasutamist mootorisse õli lisamata, siis saame küll sõita, kuid mootor ei tööta sujuvalt ning halvemal juhul võime mootori lausa lõhkuda. Seda me ilmselt ei tahaks?

Your PopUp Meal annabki esmavajalikke toitaineid optimaalsetes kogustes (tasakaalustatult) kasutades toodete koostisosadena lihtsaid, teadustõendatult kasulikke toiduaineid, toitaineid ja kiudaineid. Nii tagatakse juba hommikul ainevahetuse vajaduse (sh ka energiavajaduse) väga hea rahuldamine ning seeläbi kogu organismi parim talitlus.

Kokkuvõttes, Your PopUp Meal sobib ideaalset täiendama inimese nädalast hommiku menüüd, kus mõnel korral nädalas spetsiaalselt asendatakse hommikusöök Your PopUp Meal-iga. Nii on kindel, et vähemalt päeva algus on sul tõeliselt tervislik!

/ Your PopUp Meal

Lõunasöök

Tänapäeva kiire elutempo sunnib jätma vahele toidukordi, kui sa tahad olla edukas või tahad jõuda kõike teha (töö, sport, pere jne). Asemele tulevaid vähese toitainesisaldusega snäkid ja kiirtoit.

Kõige lihtsamini tajutav toidukorra vahele jätmise efekt on mõju käitumisele. Kõik loomad, sh inimesed, kipuvad näljasena olema kergemini ärrituvad ehk nö häire seisundis. See on nö evolutsiooniline instinkt ja ärgitab meid toiduotsingule. Lisaks ärritatavusele ei lase selline seisund maksimaalselt kontsentreeruda muudele ülesannetele ehk meie töine produktiivsus kannatab.

Uuringud näitavad ka seda, et sama koguse toidu söömise tulemusena tekkiv täiskõhutunne päeva jooksul väheneb ehk päeva esimeses pooles söödav toit (eriti hommikul) annab täiskõhu tunde pikemaks ajaks, võimaldades päeva jooksul tarbitavaid toidukoguseid hoida väiksematena. Mida hilisemaks päeva jooksul põhitoidukorrad lükatakse, seda lühemat aega kestab täiskõhutunne ja seda tihedamini tahetakse uuesti süüa. Tulemusena süüakse üle ja pikemas perspektiivis tekib oht rasvumiseks. Selle põhjuseks on täiskõhutunnet tekitavad hormoonid, mida keha toodab päeva esimeses pooles rohkem kui teises.

Your PopUp Meal’i abil on võimalik ka kiire päevaplaan korraldada nii, et organism saab vajalikud toitained kätte juba päeva esimeses pooles, tänu millele on oluliselt väiksem oht ülesöömiseks päeva teises pooles ja õhtul.

Võta Your PopUp Meal ja sa ei pea enam kunagi toidukorda vahele jätma!