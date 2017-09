Külmad ilmad võivad südamehaigetele saatuslikuks saada

Talv on tulekul ja eakatele südamehaigustega inimestele soovitatakse vältida talvekülma nii palju kui võimalik. Uus uuring leidis seose õhutemperatuuri, õhurõhu ja sagenenud vanemate südamepatsientide haiglaravile sattumise vahel,

Uuringu autorid ütlevad, et eakad südameprobleemidega inimesed peaksid ennetava meetmena vältima talvel külmi ilmu ja madalrõhkkondi. Kanada Lavali ülikooli teadlane Pierre Gosselin ütles, et arstid arvestavad patsienti ravides ja talle nõu ande harva ilmaga. Ta lisab, et nad soovisid uuringuga tuua tähelepanu sellele, kuidas kliimamuutusest tulevad temperatuurikõikumised mõjutavad ka inimeste tervist.

Uuring näitas, et külma ilmaga esineb rohkem südameinfarkte, mis viivad patsientide haiglaravini või surmani. Meeskond uuris 112 793 üle 65-aastast inimest, kel oli diagnoositud südamepuudulikkus Quebecis 2001.–2011. aastani. Osalejaid jälgiti 635 päeva jooksul.

Selle aja jooksul mõõtsid uurijad katseisikute ümbruskonnas temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, õhurõhku ja õhusaastet. Tulemused näitasid, et suurem risk haiglasse sattuda või surra oli talveperioodil, oktoobrist aprillini. Teisisõnu, kui keskmine temperatuur langeb seitsmeks päevaks alla 10 kraadi, on üle 65-aastastel inimestel umbes seitse protsenti suurem risk südamehaigusega haiglasse sattuda või surra.