Eriti äärmuslik lähenemine: mees kaotas kartulidieediga 50 kilogrammi

Kahe lapse isa Andrew tutvus enne omapärase väljakutse vastuvõtmist teadusuuringutega ning pidas nõu arsti ja toitumisnõustajaga, kes ei olnud plaanist küll vaimustatud, kuid sellegipoolest olid mehele abiks, kirjutab Independent. Nimelt ei soovita ilmselt ükski arst kellelegi toitumist, kus mõni toiduaine tugevalt domineerib või kus mitmed toidud on menüüst läbinisti maha kriipsutatud, ent dieedi alguses 151 kilo kaalunud mees võttis selle tee ometi ette.

Nimelt arvas mees, et kartulitest saab ta kätte juba päris arvestatava hulga vajalikke toitaineid. «Kartulid täidavad üle 600 protsendi mu päevasest rauavajadusest ning üle 400 protsendi C-vitamiinist, niisamuti on neis hulga kiudaineid – seega kõiki neid toitaineid, mida paljude inimeste menüüs tänapäeval napib,» rääkis mees väljakutse käigus.

Ainukesena oli ta mures kaltsiumi pärast, mida kartulis küll leidub, ent mitte väga suures koguses. Seepärast võttis mees kartulipudru valmistamiseks appi kaltsiumiga rikastatud sojapiima.

Kaalukaotus aastaga. Foto: Spudfit.com

Eksperdid tõdevad, et kuigi tegu pole tervisliku dieediga, ei ole see ka just kõige halvem või ohtlikum valik. Näiteks kommenteeris toitumisnõustaja Rhiannon Lambert, et kartul on rikkalik toitainete ja mineraalide ning ka ennist mainitud kiudainete allikas, samuti on see kõhtu täitev ega tõsta veresuhkrut kiirelt lakke. Ka kliinilise toitmise professor dr Joan Salge Blake Bostoni Ülikoolist nentis, et oma soodsa hinna ja toitainerikkuse poolest pole kartul sugugi paha valik.

Kuigi tavalises kollases kartulis on olulisi aminohappeid, siis ainuüksi nende söömine võib pikemas perspektiivis ikkagi tekitada vitamiinidefitsiidi. Selle vältimiseks sõi Taylor ka oranži maguskartulit, mis on rikkalik A-, E- ja C-vitamiini allikas.

Veel avalikustas mees, et esimesel kuul ei teinud ta isegi mitte trenni, edaspidi hakkas aga päevas kuni poolteist tundi jalgratta või tõukerattaga ringi sõitma. Üllatuslikul kombel ei saanud tal selle ajaga kartulist isegi mitte kõrini ning positiivse noodina normaliseerusid veel kolesterooli ja veresuhkru näitajad ning vererõhk.